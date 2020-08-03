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Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками импортного алкоголя
Российские ритейлеры сообщают о проблемах с поставками импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок, заявили РИА Новости в Ассоциации... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:08
ассоциация компаний розничной торговли
азбука вкуса
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ассоциация компаний розничной торговли, азбука вкуса, гознак, экономика

Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками импортного алкоголя

20:08 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские ритейлеры сообщают о проблемах с поставками импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок, заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).
"Торговые сети сообщали о проблемах с поставками алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок. По информации сетей, сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж - новогодним праздникам, вопрос с получением акцизных марок торговым сетям нужно оперативно решить во избежание серьезных задержек в поставках", - сказали в ассоциации.
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В пресс-службе сети магазинов "Азбука вкуса" сообщили РИА Новости, что сложности с поставками алкоголя случаются, поскольку зачастую ожидание акцизных марок задерживает товар на транзитных складах. "Иногда часть позиций мы получаем с задержкой, но серьезного дефицита нет. Мы формируем заказы под определенные сроки и акции и иногда сталкиваемся с тем, что товар приходит позже запланированного", - указали в компании.
"Дефицита товара мы не испытываем и не прогнозируем, надеемся на разрешение ситуации в ближайшее время", - добавили в "Азбуке вкуса".
Проблему с акцизными марками отмечают и в сети алкомаркетов "Красное & Белое". "Главным образом, с ней столкнулись импортеры и ритейлеры, которые сами закупают алкоголь. Центральная акцизная таможня из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, с марта выдача акцизных марок была приостановлена. Возможно, с конца августа выдача будет возобновлена", - говорится в сообщении сети.
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Президент группы компаний Simple (импортер и дистрибьютор алкогольной продукции) Максим Каширин подтвердил, что в целом на рынке имеют место задержки с получением акцизных марок для импортного алкоголя. "Действительно, марки медленно выдаются, они опять пропустили подписание контракта с единственным поставщиком, "Гознаком". Эта проблема есть, но она не системная", - сказал РИА Новости Каширин.
Он указал, что у Simple подобных проблем нет, поскольку группа обладает большим запасом акцизных марок. "Локальные перебои могут быть у отдельных поставщиков, но никакого коллапса не будет. Просто такой ситуации не должно быть, ведь это уже не первый раз", - добавил собеседник агентства.
13122006
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Ассоциация компаний розничной торговлиАзбука вкусаГознакЭкономика
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