Ретейлеры сообщили о сложностях с поставками импортного алкоголя

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские ритейлеры сообщают о проблемах с поставками импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок, заявили РИА Новости в Российские ритейлеры сообщают о проблемах с поставками импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок, заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

"Торговые сети сообщали о проблемах с поставками алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок. По информации сетей, сейчас происходит активная закупка алкоголя к традиционному пику продаж - новогодним праздникам, вопрос с получением акцизных марок торговым сетям нужно оперативно решить во избежание серьезных задержек в поставках", - сказали в ассоциации.

В пресс-службе сети магазинов "Азбука вкуса" сообщили РИА Новости, что сложности с поставками алкоголя случаются, поскольку зачастую ожидание акцизных марок задерживает товар на транзитных складах. "Иногда часть позиций мы получаем с задержкой, но серьезного дефицита нет. Мы формируем заказы под определенные сроки и акции и иногда сталкиваемся с тем, что товар приходит позже запланированного", - указали в компании.

"Дефицита товара мы не испытываем и не прогнозируем, надеемся на разрешение ситуации в ближайшее время", - добавили в " Азбуке вкуса ".

Проблему с акцизными марками отмечают и в сети алкомаркетов "Красное & Белое". "Главным образом, с ней столкнулись импортеры и ритейлеры, которые сами закупают алкоголь. Центральная акцизная таможня из-за пандемии не смогла обработать все заявки за февраль, с марта выдача акцизных марок была приостановлена. Возможно, с конца августа выдача будет возобновлена", - говорится в сообщении сети.

Президент группы компаний Simple (импортер и дистрибьютор алкогольной продукции) Максим Каширин подтвердил, что в целом на рынке имеют место задержки с получением акцизных марок для импортного алкоголя. "Действительно, марки медленно выдаются, они опять пропустили подписание контракта с единственным поставщиком, " Гознаком ". Эта проблема есть, но она не системная", - сказал РИА Новости Каширин.