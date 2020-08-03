Жена Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Жена погибшего в . Жена погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал вела блог от его лица после его смерти, сообщил в ходе заседания суда представитель стороны потерпевших.

"Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла (тело рэпера - ред.) и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?" - сказал представитель стороны потерпевших, настаивая на заключении под стражу обвиняемой.

В свою очередь Кохал заявила, что в том, что она вела блог Юшко, противоречий не имеется.

Представители защиты попросили для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая не признает свою вину, первичная причина смерти рэпера не установлена.

Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".