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Жена Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти
Жена погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал вела блог от его лица после его смерти, сообщил в ходе... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:04
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Жена Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти

20:04 03.08.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Жена погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал вела блог от его лица после его смерти, сообщил в ходе заседания суда представитель стороны потерпевших.
"Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла (тело рэпера - ред.) и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?" - сказал представитель стороны потерпевших, настаивая на заключении под стражу обвиняемой.
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В свою очередь Кохал заявила, что в том, что она вела блог Юшко, противоречий не имеется.
Представители защиты попросили для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая не признает свою вину, первичная причина смерти рэпера не установлена.
Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.
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