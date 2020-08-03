https://ria.ru/20200803/1575326132.html
Жена Картрайта продолжала вести блог рэпера после его смерти
Жена погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал вела блог от его лица после его смерти, сообщил в ходе... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:04
2020-08-03T20:04
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости
. Жена погибшего в Санкт-Петербурге
рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал
вела блог от его лица после его смерти, сообщил в ходе заседания суда представитель стороны потерпевших.
"Зачем обвиняемая вела блог от имени Александра Юшко, когда он был мертв? То есть она расчленяла (тело рэпера - ред.) и вела блог... Если она хотела, как утверждает, чтобы он исчез, сохранить о нем светлую память?" - сказал представитель стороны потерпевших, настаивая на заключении под стражу обвиняемой.
В свою очередь Кохал заявила, что в том, что она вела блог Юшко, противоречий не имеется.
Представители защиты попросили для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая не признает свою вину, первичная причина смерти рэпера не установлена.
Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта
(Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.