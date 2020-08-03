Ведущая "Давай поженимся!" подсказала способ вовлечь мужчину в отношения

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся!" Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова дала в Instagram советы, как поговорить с мужчиной о начале серьезных отношений, чтобы добиться успеха.

Сваха призвала отметить для себя тот момент, когда свидания входят в привычку и нужно обсудить с партнером новый этап.

"Вы уверены, что он думает об отношениях так же, как и вы? Такая ситуация обязательно требует действий. Сначала обсудить, а затем принять решение", — предупредила она.

Сябитова посоветовала женщинам четко проговорить варианты развития.

"Они (отношения. — Прим. ред.) либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство", — подчеркнула телеведущая.

Кроме того, сваха отметила, что на этапе подготовки к серьезным отношениям партнеры уже должны быть друг у друга единственными. Так, по ее словам, влюбленные скорее смогут начать думать о своей паре как о едином целом.

Сябитова напомнила, что женщинам не стоит отчаиваться, если мужчина испугался и ушел от разговора.

"Дайте ему время все обдумать, назначьте дату его ответа и обязательно обсудите его по истечении назначенного срока", — посоветовала она.

Ведущая также заявила, что мужчины не так боятся разговоров об отношениях, как принято считать. По ее словам, этот миф был придуман для женщин, которые "им в действительности не очень-то и нравятся".