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Ведущая "Давай поженимся!" подсказала способ вовлечь мужчину в отношения
Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова дала в Instagram советы, как поговорить с мужчиной о начале серьезных отношений, чтобы добиться успеха. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:08
россия
отношения
роза сябитова
мужчины
общество
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россия, отношения, роза сябитова, мужчины, общество

Ведущая "Давай поженимся!" подсказала способ вовлечь мужчину в отношения

19:25 03.08.2020 (обновлено: 20:08 03.08.2020)
4987
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова дала в Instagram советы, как поговорить с мужчиной о начале серьезных отношений, чтобы добиться успеха.
Сваха призвала отметить для себя тот момент, когда свидания входят в привычку и нужно обсудить с партнером новый этап.
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"Вы уверены, что он думает об отношениях так же, как и вы? Такая ситуация обязательно требует действий. Сначала обсудить, а затем принять решение", — предупредила она.
Сябитова посоветовала женщинам четко проговорить варианты развития.
"Они (отношения. — Прим. ред.) либо дойдут до брака, либо закончатся. Для этого вы будете больше времени проводить вместе, постараетесь лучше узнать друг друга, чтобы на этой основе создать прочное долговременное партнерство", — подчеркнула телеведущая.
Кроме того, сваха отметила, что на этапе подготовки к серьезным отношениям партнеры уже должны быть друг у друга единственными. Так, по ее словам, влюбленные скорее смогут начать думать о своей паре как о едином целом.
Сябитова напомнила, что женщинам не стоит отчаиваться, если мужчина испугался и ушел от разговора.

"Дайте ему время все обдумать, назначьте дату его ответа и обязательно обсудите его по истечении назначенного срока", — посоветовала она.

Ведущая также заявила, что мужчины не так боятся разговоров об отношениях, как принято считать. По ее словам, этот миф был придуман для женщин, которые "им в действительности не очень-то и нравятся".
"Вы имеете право знать, что происходит между вами, и вы достойны мужчины, который захочет разделить свою жизнь с вами", — резюмировала Сябитова.
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РоссияотношенияРоза СябитовамужчиныОбщество
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