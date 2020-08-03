Сторона потерпевших по делу Картрайта сообщила о его переписке с подругой

"Изучен мобильный телефон свидетеля Романенко, где имеется переписка, указывающая на то, что между потерпевшим и свидетелем Романенко были отношения, и что обвиняемая об этом знала, и что она сама с аккаунта потерпевшего отправляла сообщения. Прошу приобщить к материалам дела", - сказал представитель потерпевших.