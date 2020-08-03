Сторона потерпевших по делу Картрайта сообщила о его переписке с подругой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Сторона потерпевших на заседании суда по делу погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) попросила приобщить к делу его переписку с подругой Надеждой Романенко, которая на данный момент проходит как свидетель, передает корреспондент РИА Новости.
Сторона потерпевших выступила с ходатайством приобщить к материалам дела характеристики Юшко от свидетелей и свидетельские характеристики отношений потерпевшего и обвиняемой.
"Изучен мобильный телефон свидетеля Романенко, где имеется переписка, указывающая на то, что между потерпевшим и свидетелем Романенко были отношения, и что обвиняемая об этом знала, и что она сама с аккаунта потерпевшего отправляла сообщения. Прошу приобщить к материалам дела", - сказал представитель потерпевших.
Представители защиты попросили для обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что жена погибшего рэпера Марина Кохал угрожала Надежде Романенко расправой. На данный момент Романенко проходит по делу в качестве свидетеля.
Обвиняемая не признает свою вину, первичная причина смерти рэпера не установлена.
Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.