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РСА отверг возможность утечки данных водителей от страховщиков
Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг возможность утечки личных данных более миллиона московских водителей от союза или страховых компаний, заявив,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:07
осаго
российский союз автостраховщиков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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осаго, российский союз автостраховщиков, москва, московская область (подмосковье), общество

РСА отверг возможность утечки данных водителей от страховщиков

18:49 03.08.2020 (обновлено: 19:07 03.08.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг возможность утечки личных данных более миллиона московских водителей от союза или страховых компаний, заявив, что в их базах даже нет таких полей, как в выставленной на продажу.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в интернете выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья. База, по данным газеты, появилась 24 июля, ее стоимость составляет 1,5 тысячи долларов. В ней содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.
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Основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян сообщил РИА Новости, что база личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья продается в сети уже несколько лет и ежемесячно обновляется актуальными данными, а значит, стоять за этой утечкой может инсайдер в крупной страховой компании. Возможность утечки данных от страховых компаний предположил и источник РИА Новости в правоохранительных органах.
"РСА опровергает возможный факт утечки информации о автовладельцах из баз союза и страховщиков: выставленные на продажу поля данных отсутствуют в их информационных системах", - заявила пресс-служба объединения.
"Так, данные о регистрации, постановке на регистрационный учет и дата снятия автомобиля с учета, это та информация, которая отсутствует у страховщиков", - говорится у сообщении.
Между тем в базе союза АИС ОСАГО содержится информация или о государственном регистрационном знаке, или о VIN-номере, а в базе РСА и страховщиков содержатся данные о номере полиса и о дате заключения договора страхования, чего нет в утекших базах данных, отметил союз.
Вдобавок в РСА обратили внимание на то, что страхователь и автовладелец не всегда совпадают, поскольку страхователь, заключивший договор, может быть иным лицом, не управляющим автомобилем.
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ОСАГОРоссийский союз автостраховщиковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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