Интересы жены Картрайта представляет адвокат историка Соколова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Интересы Марины Кохал, жены погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта, которой предъявлено обвинение в его убийстве, представляют два адвоката, один из которых защищает также историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
Жену погибшего рэпера защищает адвокат Соколова Сергей Лукьянов, который сейчас вместе с адвокатом Ириной Скурту присутствует на заседании Смольнинского районного суда, где избирают меру пресечения Кохал.
Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.
Первичная причина смерти рэпера на данный момент не установлена, назначены необходимые экспертизы. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал, которой предъявлено обвинение, не признает вину.
Историк Олег Соколов, по данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.