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Интересы жены Картрайта представляет адвокат историка Соколова
Интересы Марины Кохал, жены погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта, которой предъявлено обвинение в его убийстве, представляют два адвоката, один из... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:17
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
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353
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РИА Новости
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гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, происшествия

Интересы жены Картрайта представляет адвокат историка Соколова

18:17 03.08.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Интересы Марины Кохал, жены погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта, которой предъявлено обвинение в его убийстве, представляют два адвоката, один из которых защищает также историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
Жену погибшего рэпера защищает адвокат Соколова Сергей Лукьянов, который сейчас вместе с адвокатом Ириной Скурту присутствует на заседании Смольнинского районного суда, где избирают меру пресечения Кохал.
Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.
Жена погибшего рэпера в суде на слушании по аресту
Вчера, 16:06
Адвокат рассказала, сколько на самом деле жена расчленяла Картрайта
Первичная причина смерти рэпера на данный момент не установлена, назначены необходимые экспертизы. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал, которой предъявлено обвинение, не признает вину.
Историк Олег Соколов, по данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Рэпер Энди Картрайт
1 августа, 15:15
Загадок все больше: новые подробности дела о смерти рэпера Картрайта
081061
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Гибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУПроисшествия
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