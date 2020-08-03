Интересы жены Картрайта представляет адвокат историка Соколова

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге

Жену погибшего рэпера защищает адвокат Соколова Сергей Лукьянов, который сейчас вместе с адвокатом Ириной Скурту присутствует на заседании Смольнинского районного суда, где избирают меру пресечения Кохал.

Ранее в Петербурге Кохал - супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) - задержали по подозрению в расчленении мужа. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался за четыре дня до ее задержания, а тело она расчленила сама. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.

Первичная причина смерти рэпера на данный момент не установлена, назначены необходимые экспертизы. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал, которой предъявлено обвинение, не признает вину.