Угроза минирования московского метрополитена оказалась ложной

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Информация о минировании станций московского метрополитена не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о поступлении на электронную почту московского метрополитена анонимного сообщения об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Проверку проводили во всем метро. Подземка продолжала работать в штатном режиме без эвакуации пассажиров.
"Метро завершили, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.