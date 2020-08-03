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Угроза минирования московского метрополитена оказалась ложной
Информация о минировании станций московского метрополитена не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:57
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
москва
московский метрополитен
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, московский метрополитен, происшествия

Угроза минирования московского метрополитена оказалась ложной

17:56 03.08.2020 (обновлено: 17:57 03.08.2020)
3408
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Информация о минировании станций московского метрополитена не подтвердилась, проверки завершены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о поступлении на электронную почту московского метрополитена анонимного сообщения об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Проверку проводили во всем метро. Подземка продолжала работать в штатном режиме без эвакуации пассажиров.
"Метро завершили, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения.
Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако полностью волну остановить пока не удается.
Работа гипермаркета Ашан
Вчера, 12:17
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Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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