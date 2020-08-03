В Ленобласти в июле смогли трудоустроиться более 4 тысяч безработных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. В Ленинградской области более четырех тысяч безработных жителей смогли в июле найти новую работу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, за последний месяц трудоустроились 4134 человека, что в восемь раз больше, чем в мае (503 человека) и в 2,5 раза больше, чем в июне этого года (1619 человек). В основном, жители области выбирают рабочие профессии, работу по специальностям служащих и инженерно-технических работников. По рабочим профессиям были трудоустроены 3413 человек (83%), на должности служащих – 1721 человек (17% от всех трудоустроенных). Для 3110 человек новую работу в июле нашла служба занятости населения, еще 1024 человека трудоустроились самостоятельно.

"Наиболее востребованными рабочими профессиями в Ленинградской области являются операторы производственных линий, станков, машин, технологических установок, официант, рабочий благоустройства населенных пунктов, работник комплексного обслуживания зданий, уборщик территорий, служебных и производственных помещений. Среди специальностей служащих и инженерно-технических работников востребованы бригадиры трудовых отрядов, инженер по охране окружающей среды, инженер-конструктор, инженер-электроник, инженер-энергетик, мастер, медицинская сестра, менеджер, начальник цеха или отдела, кассир, охранник и другие", - пояснил собеседник агентства.

В областной администрации также напомнили, что с начала года в регионе объявлен набор на оплачиваемые общественные работы. В настоящий момент на все виды таких работ трудоустроено 782 человека, из них за счет средств субсидии регионального бюджета – 452. Еще пять человек выйдут на общественные работы на этой неделе – они будут заниматься благоустройством исторических приусадебных парков в Гатчинском районе.