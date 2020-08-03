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Ленинградская область
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В Ленобласти в июле смогли трудоустроиться более 4 тысяч безработных
В Ленинградской области более четырех тысяч безработных жителей смогли в июле найти новую работу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:56
ленинградская область
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общество

В Ленобласти в июле смогли трудоустроиться более 4 тысяч безработных

17:56 03.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетитель ярмарки вакансий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. В Ленинградской области более четырех тысяч безработных жителей смогли в июле найти новую работу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, за последний месяц трудоустроились 4134 человека, что в восемь раз больше, чем в мае (503 человека) и в 2,5 раза больше, чем в июне этого года (1619 человек). В основном, жители области выбирают рабочие профессии, работу по специальностям служащих и инженерно-технических работников. По рабочим профессиям были трудоустроены 3413 человек (83%), на должности служащих – 1721 человек (17% от всех трудоустроенных). Для 3110 человек новую работу в июле нашла служба занятости населения, еще 1024 человека трудоустроились самостоятельно.
"Наиболее востребованными рабочими профессиями в Ленинградской области являются операторы производственных линий, станков, машин, технологических установок, официант, рабочий благоустройства населенных пунктов, работник комплексного обслуживания зданий, уборщик территорий, служебных и производственных помещений. Среди специальностей служащих и инженерно-технических работников востребованы бригадиры трудовых отрядов, инженер по охране окружающей среды, инженер-конструктор, инженер-электроник, инженер-энергетик, мастер, медицинская сестра, менеджер, начальник цеха или отдела, кассир, охранник и другие", - пояснил собеседник агентства.
В областной администрации также напомнили, что с начала года в регионе объявлен набор на оплачиваемые общественные работы. В настоящий момент на все виды таких работ трудоустроено 782 человека, из них за счет средств субсидии регионального бюджета – 452. Еще пять человек выйдут на общественные работы на этой неделе – они будут заниматься благоустройством исторических приусадебных парков в Гатчинском районе.
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"Временные работники задействованы в ДРСУ, в развитии активного отдыха и туризма, ЖКХ, сельском хозяйстве, занимаются подготовкой и проведением мастер-классов, оформлением выставок, разработкой социальных проектов и сайтов. Продолжается прием на работу дорожных рабочих на Всеволожский участок Ленинградского областного государственного предприятия "Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1", - резюмировал собеседник агентства.
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