https://ria.ru/20200803/1575319581.html
В Москве мужчина устроил стрельбу из газового пистолета
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу из газового пистолета при дорожном конфликте на Дубнинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:45
2020-08-03T17:45
гумвд
москва
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва