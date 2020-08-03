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В Москве мужчина устроил стрельбу из газового пистолета
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу из газового пистолета при дорожном конфликте на Дубнинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
гумвд, москва

В Москве мужчина устроил стрельбу из газового пистолета

17:45 03.08.2020
374
© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу из газового пистолета при дорожном конфликте на Дубнинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
По информации правоохранителей, конфликт произошел между таксистом и водителем машины Volvo.
"Неизвестный водитель, который впоследствии скрылся на Volvo, произвел выстрел из газового пистолета, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Полиция проводит проверку.
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