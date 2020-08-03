Захвативший заложника в Киеве скрывал диагноз "олигофрения"

"По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, ему еще ребенком, в десять лет, был поставлен диагноз "олигофрения". Он находился в Узбекистане на психо-неврологическом учете. Однако он, видимо, скрыл эту информацию, приехав на Украину", - заявил Геращенко.