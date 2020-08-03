https://ria.ru/20200803/1575312772.html
Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком
Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:59
2020-08-03T23:58
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https://ria.ru/20200501/1570847484.html
alexandr2403
пенсионный возраст поднимать не будем, менять конституцию не будем, ..........., дистанционного обучения не будет Надеюсь это не из этой серии
20
Rina Sheyla
В чем же "фэйк"? В соцсетях говорят о якобы подготовке к удаленке, запред Зайцев утверждает, если и будет таковая, то после обсуждения. Все логично. Дождемся возврата с российских югов наших неудержимых туристов, просчитаем перспективы и засядем дома.
19
3
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575108947_0:42:3207:1845_1400x0_80_0_0_871a73c9aa106f872c89c9a41ddaf1e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, образование - общество, общество