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Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком
Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:58
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https://ria.ru/20200501/1570847484.html
пенсионный возраст поднимать не будем, менять конституцию не будем, ..........., дистанционного обучения не будет Надеюсь это не из этой серии
20
В чем же "фэйк"? В соцсетях говорят о якобы подготовке к удаленке, запред Зайцев утверждает, если и будет таковая, то после обсуждения. Все логично. Дождемся возврата с российских югов наших неудержимых туристов, просчитаем перспективы и засядем дома.
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, образование - общество, общество

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

15:59 03.08.2020 (обновлено: 23:58 03.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень знаний в школе №11 в Краснодаре
День знаний в школе №11 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.

"Это совершенно точно фейк-ньюз, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом", — сказал Зайцев по итогам общения с Министерством просвещения.

Он отметил, что Роспотребнадзор по поводу второй волны коронавируса также дает отрицательную информацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
пенсионный возраст поднимать не будем, менять конституцию не будем, ..........., дистанционного обучения не будет Надеюсь это не из этой серии
3 августа, 17:05
aalexandr2403
1720001
В чем же "фэйк"? В соцсетях говорят о якобы подготовке к удаленке, запред Зайцев утверждает, если и будет таковая, то после обсуждения. Все логично. Дождемся возврата с российских югов наших неудержимых туристов, просчитаем перспективы и засядем дома.
3 августа, 17:00
Rina Sheyla
1710001
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