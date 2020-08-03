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В Челябинске объяснили разрешение пополнять транспортные карты наличными
Условия пополнения транспортных карт в Челябинске не изменятся несмотря на запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными средствами, в городе... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:13
челябинск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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челябинск, общество

В Челябинске объяснили разрешение пополнять транспортные карты наличными

15:51 03.08.2020 (обновлено: 17:13 03.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг - РИА Новости. Условия пополнения транспортных карт в Челябинске не изменятся несмотря на запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными средствами, в городе владельцы карты продолжат их пополнять там же, где это делали ранее, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления транспорта администрации города.
"Деньги при пополнении транспортных карт поступают не на счет карты, а на счет организации - МУП "Служба организации движения". По такому же принципу работают московская "Тройка" и петербургский "Подорожник". (У нас) все как работало, так и работает. Там, где ранее граждане пополняли карты, в пунктах выдачи и пополнения карт, все так и осталось, карты можно пополнить", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что единственное, что может случиться - это некоторые банки могут отказать в пополнении транспортных карт за наличные.
Он пояснил, что беспокоиться в связи с пополнением карт в Челябинске не нужно - это касается и школьников, и студентов, и других льготников - несмотря на то, что карта не имеет фотографии, но есть база данных и там все документы учтены, а также и тем гражданам, у которых есть транспортные карты - так называемый "электронный кошелек". Он повторил, что проблем ни у кого не возникнет.
По данным управления транспорта администрации Челябинска, транспортной картой может воспользоваться любой житель города Челябинска для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также на части маршрутов коммерческих перевозчиков. Транспортную карту можно приобрести в пунктах выдачи и пополнения транспортных карт. Возможностями транспортной карты являются использование тарифа "Единый пересадочный билет" и осуществление оплаты проезда одновременно за нескольких пассажиров.
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Ранее стало известно, что с 3 августа в России вступил в силу запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков. В некоторых регионах он распространяется и на транспортные карты.
Ограничения вводятся из-за изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или интернет.
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ЧелябинскОбщество
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