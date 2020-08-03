В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня в России вступил в силу запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков. В некоторых регионах он распространяется и на транспортные карты.

Ограничения вводятся из-за изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь держатели электронных кошельков, не прошедшие идентификацию, в том числе упрощенную, смогут пополнять кошельки только через банковский счет или интернет.

Как пояснил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, запрет распространяется на все типы неперсонифицированных инструментов вне зависимости от их назначения — то есть он касается и значительного числа транспортных карт, карт школьников и т. п.

По словам Достова, сколько именно проектов будут вынуждены приостановить прием наличных, неизвестно. Обычно это небольшие, региональные платежные решения для транспорта, организации питания сотрудников, школьных и рабочих столовых.

В некоторых регионах жителей предупредили о возможных проблемах заранее. Например, управление дорог и транспорта Липецкой области 30 июля опубликовало сообщение о том, что транспортные карты больше нельзя пополнять наличными. Сделать это можно в Сбербанке и банке "Зенит", через банковский терминал или по платежной ссылке. Такое же сообщение появилось на транспортном портале Великого Новгорода — с 3 августа карту "Береста" можно пополнить только через банк или приложение.

Об ограничениях предупредили и в Ивановской области . Там обещают доработать программное обеспечение так, чтобы при пополнении карты наличными клиент проходил идентификацию.

Как пояснил РИА Новости руководитель дирекции "Транспортные и социальные карты" платежной системы "Золотая корона" Александр Гришин , решения по оплате проезда сейчас регулируются несколькими законами, так что запрет на пополнение наличными касается только тех регионов, где такие проекты базируются на законе "О национальной платежной системе". Всего их, по оценке эксперта, около двадцати.