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В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:16
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия

15:35 03.08.2020 (обновлено: 16:16 03.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские силовики в нарушение дополнительных мер обеспечения перемирия укрепляют свои позиции в Донбассе, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Украинская сторона, пользуясь договоренностями о режиме прекращения огня, укрепляет свои позиции в инженерном отношении. Так, в районе (подконтрольных Киеву – ред.) населенных пунктов Пищевик и Шумы зафиксировано проведение работ по дооборудованию позиций и минированию прилегающей территории", - сказал Басурин.
По его словам, также украинские силовики ведут инженерные работы в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Опытное, Новотроицкое и Старогнатовка.
"С целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня – ред.) уведомлена о данных фактах в рамках координационного механизма", - заявил Басурин.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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