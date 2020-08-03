В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия

По его словам, также украинские силовики ведут инженерные работы в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Опытное, Новотроицкое и Старогнатовка.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.