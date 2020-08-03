Историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, нанял второго адвоката

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов нанял адвоката Александра Торгашева, который станет вторым его защитником в суде, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
"Соглашение с адвокатом было подписано 31 июля", - сказала судья на заседании Октябрьского районного суда, уточнив, что новым адвокатом стал Александр Торгашев.
26 февраля, 13:59СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Ранее Соколов отказался от услуг адвоката Александра Почуева, наняв Сергея Лукьянова.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.