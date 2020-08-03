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Распространение нового коронавируса
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Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран
Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829545_0:0:2990:1682_1400x0_80_0_0_e6f7af5ca6292325b4c048154f42c982.jpg
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, юар, сша, в мире

Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран

15:33 03.08.2020
9287
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это действительно важно, потому что с точки зрения международных противовирусных препаратов, которые поставляются в определенное количество стран, есть фактически два – это американский "Ремдесивир" и наш российский "Авифавир". И 90% "Ремдесивира" выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш препарат", - отметил глава РФПИ.
Ранее в понедельник компания "Кромис", совместное предприятие РФПИ и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках "Авифавира" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР.
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"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЮАРСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Главное не в ущерб себе.
3 августа, 15:39
Егор Панкратов
1000008
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