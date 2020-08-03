Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран

"У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.