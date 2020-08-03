МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это действительно важно, потому что с точки зрения международных противовирусных препаратов, которые поставляются в определенное количество стран, есть фактически два – это американский "Ремдесивир" и наш российский "Авифавир". И 90% "Ремдесивира" выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш препарат", - отметил глава РФПИ.
Ранее в понедельник компания "Кромис", совместное предприятие РФПИ и группы компаний "ХимРар", договорилась о поставках "Авифавира" для лечения COVID-19 в семь стран Латинской Америки и ЮАР.
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"Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
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