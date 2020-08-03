Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Он отметил, что по данным МВД, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года "фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России". "Это, конечно, повод призадуматься и руководителям этих регионов, для того чтобы принять дополнительные меры", - добавил зампред Совбеза.