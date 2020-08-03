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Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов
Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:25
россия
дмитрий медведев
москва
екатеринбург
санкт-петербург
общество
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Проснулся......
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Медведев с Антигарантом нагнали в страну таджиков, а разбираться с этим теперь нужно руководителям регионов, нормальная политика, за нашу дурь пусть теперь другие ребята отдуваются...
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россия
москва
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество

Медведев заявил о росте числа преступлений со стороны мигрантов

15:25 03.08.2020
9853
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан в ряде регионов России создает трудности при депортации мигрантов, совершивших правонарушение, в то время как рост числа таких случаев был зафиксирован в июле в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других субъектов РФ, руководители которых должны принять меры, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Он отметил, что по данным МВД, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года "фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России". "Это, конечно, повод призадуматься и руководителям этих регионов, для того чтобы принять дополнительные меры", - добавил зампред Совбеза.
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9715242711
Обсудить 10
РоссияДмитрий МедведевМоскваЕкатеринбургСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Проснулся......
3 августа, 15:28
Егор Панкратов
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3 августа, 15:49
Арчибальд Карлович
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