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Медведев заявил об опасности сетевого экстремизма
Сетевой экстремизм на фоне непростой социально-экономической обстановки стал представлять особую опасность, в первом полугодии было зарегистрировано 442 таких... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:16
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество

Медведев заявил об опасности сетевого экстремизма

15:16 03.08.2020
267
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сетевой экстремизм на фоне непростой социально-экономической обстановки стал представлять особую опасность, в первом полугодии было зарегистрировано 442 таких преступления, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"На фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм. В первом полугодии этого года зарегистрировано 442 экстремистских преступления, это больше на треть чем за аналогичный период 2019 года" , - сказал Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Он также отметил, что заметно возросло и число противоправных деяний, связанных со сбытом наркотиков через интернет.
Андрей Клишас
30 июля, 11:36
Клишас призвал четко установить определение призыва к экстремизму
15200013
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РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФОбщество
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