https://ria.ru/20200803/1575309668.html
Медведев заявил об опасности сетевого экстремизма
Сетевой экстремизм на фоне непростой социально-экономической обстановки стал представлять особую опасность, в первом полугодии было зарегистрировано 442 таких... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:16
2020-08-03T15:16
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg
https://ria.ru/20200730/1575154745.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_0cb16db2d4a65e9a3bc8abc870b99cc1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_381:0:2429:2048_1400x0_80_0_0_c0f9f0a1ed1a0bb88046ad188ae2c90a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество