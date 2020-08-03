В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

Находясь в банке, преступник давал интервью. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. Пока он общался с журналистами, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и скрутили его. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.