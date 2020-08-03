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В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:07
служба безопасности украины
киев
в мире
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Фильм-то на вечер успел порекомендовать?
56
Надеюсь у него не найдут удостоверение сотрудника ФСБ.
50
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575304767_0:238:1276:956_1400x0_80_0_0_ef4296a399edce7ce47b2930a6c70b30.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба безопасности украины, киев, в мире

В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

14:57 03.08.2020 (обновлено: 19:07 03.08.2020)
30801
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
© РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", — написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве
Вчера, 14:11
Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре
Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Находясь в банке, преступник давал интервью. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. Пока он общался с журналистами, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и скрутили его. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.
"Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", — сказала начальник полиции диалога Киева Виктория Азарова журналистам.
Задержание террориста, захватившего банк в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

Задержание мужчины, угрожавшего взорвать заложников в бизнес-центре в Киеве
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

Сотрудники СБУ Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
© Фото : Депаратмент комунікації МВС України

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
© REUTERS / Gleb Garanich

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Gleb Garanich

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов и журналисты у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сегодня в полдень в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева. Она сообщила, что в отделение пришел мужчина, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Он попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов. В МВД Украины рассказали, что этот человек — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович.
По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов). Официально эту информацию не подтвердили.
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В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном сотрудниками правоохранительных органов автомобиле. Позже он бросил машину и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что силовики обнаружили мужчину и ликвидировали после того, как во время задержания он вновь взял в заложники полицейского.
82181168710089
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Служба безопасности УкраиныКиевВ мире
Популярные комментарии
Фильм-то на вечер успел порекомендовать?
3 августа, 14:58
ВПВасилий Прекрасноволосый
35200001
Надеюсь у него не найдут удостоверение сотрудника ФСБ.
3 августа, 15:05
Егор Панкратов
11381000
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