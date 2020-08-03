В центре Гамалеи назвали сроки завершения испытаний вакцины от MERS-CoV

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, от ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), которая стала основой для вакцины от COVID-19, идут успешно, их планируется завершить до конца года, заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Вторая фаза у нас идет, 220 человек уже давно получили эту вакцину, еще до ситуации с коронавирусом. Я думаю, что до конца года испытания завершатся", - рассказал Гинцбург РИА Новости.
Он пояснил, что испытания идут успешно. По словам Гинцбурга, эта вакцина стала основой для вакцины от COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
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