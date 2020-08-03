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СМИ узнали требование мужчины, угрожающего взорвать бизнес-центр в Киеве
Захвативший заложников в бизнес-центре в Киеве мужчина требует 40 тысяч гривен (чуть более 106 тысяч рублей), сообщило издание "Страна.ua" РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
ситуация на украине
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват отделения банка в киеве, ситуация на украине, киев, украина, в мире

СМИ узнали требование мужчины, угрожающего взорвать бизнес-центр в Киеве

14:40 03.08.2020 (обновлено: 17:20 03.08.2020)
696
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
© РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Захвативший заложников в бизнес-центре в Киеве мужчина требует 40 тысяч гривен (чуть более 106 тысяч рублей), сообщило издание "Страна.ua"
"Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба", — приводит издание слова Ольги Артюшенко, которая находилась в здании.
Человек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре Леонардо в Киеве
Вчера, 14:41
Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
При этом в МВД Украины не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Ранее стало известно о захвате заложников в отделении одного из банков на Украине. Преступник заявил, что в его рюкзаке находится бомба. При этом он сам попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули здание, по собственному желанию осталась только руководительница отделения.
С мужчиной ведутся переговоры. По предварительной информации, это гражданин Узбекистана.
Кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве
Вчера, 14:11
Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре
153020
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Захват отделения банка в КиевеСитуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
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