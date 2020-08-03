https://ria.ru/20200803/1575307355.html
СМИ узнали требование мужчины, угрожающего взорвать бизнес-центр в Киеве
Захвативший заложников в бизнес-центре в Киеве мужчина требует 40 тысяч гривен (чуть более 106 тысяч рублей), сообщило издание "Страна.ua" РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:40
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
ситуация на украине
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575304560.html
киев
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват отделения банка в киеве, ситуация на украине, киев, украина, в мире