На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек, сообщают региональные власти.

"На территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковского района завершаются поисковые работы. Сегодня там были эксгумированы останки последних двух человек. Поисковики обнаружили три захоронения, из которых эксгумированы останки более 50 человек. По предварительной оценке, большинство из погибших - женщины", - сообщается на официальной странице Псковской области " ВКонтакте ".

Останки будут направлены в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу, отмечают власти региона.

"На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета, совместно с которыми мы здесь работаем", - сообщил начальник инженерной службы 90-го отдельного специального поискового батальона Николай Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.

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Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии

Концлагерь Моглино был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.