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Путин поручил представить идеи о ликвидации вреда на неактивных объектах
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября представить предложения по поправкам в законодательство, которые бы определяли особенности... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:36
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новости - экология
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, новости - экология, михаил мишустин, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Путин поручил представить идеи о ликвидации вреда на неактивных объектах

14:36 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября представить предложения по поправкам в законодательство, которые бы определяли особенности ликвидации экологического вреда на промышленных объектах, выводимых из эксплуатации.
Перечень поручений главы государства по итогам совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, которое состоялось 30 июля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих особенности ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах промышленной инфраструктуры, которые выводятся из эксплуатации", - указано в документе.
Срок реализации этого поручения – 30 сентября 2020 года, ответственным за его исполнение назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:59
Путин поручил правительству решить проблемы в Усолье-Сибирском
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РоссияНовости - ЭкологияМихаил МишустинВладимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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