https://ria.ru/20200803/1575306498.html
Путин поручил представить идеи о ликвидации вреда на неактивных объектах
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября представить предложения по поправкам в законодательство, которые бы определяли особенности... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:36
2020-08-03T14:36
россия
новости - экология
михаил мишустин
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - экология, михаил мишустин, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество