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Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:41
2020-08-03T19:07
захват отделения банка в киеве
ситуация на украине
антон геращенко
мвд украины
полтавская область
узбекистан
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303512_0:196:960:736_1400x0_80_0_0_086b41a665caeb7142013840ee858190.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват отделения банка в киеве, ситуация на украине, антон геращенко, мвд украины, полтавская область, узбекистан, киев, в мире
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко
показал в Facebook
фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском
бизнес-центре.
"Судя по его социальным сетям — это психически неуравновешенный человек", — написал Геращенко, напомнив, что угрожающий взорвать бомбу в отделении банка является, по предварительным данным, гражданином Узбекистана.
Он пояснил, что до сих пор не известно, насколько серьезны мотивы мужчины. Поэтому выбрали стратегию переговоров.
Ранее стало известно, что в полицию обратилась представительница АО "Универсал банк". По ее словам, зашедший в отделение банка мужчина заявил о том, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули отделение, а руководительница осталась там по собственному желанию.
С мужчиной начали переговоры. Он, согласно сообщению телеканала NewsOne, требует выхода в прямой эфир.
Ранее в конце июля мужчина захват автобус с 13 пассажирами в центре Луцка. У него были взрывчатка и оружие. Заложников освободили спустя более десяти часов, пострадавших нет.
В итоге его арестовали. Также в Полтавской области
спустя несколько дней мужчина взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, так как его попытались задержать за угон машины.
Позднее он отпустил заложника и сбежал. 1 августа стало известно, что его нашли и ликвидировали.