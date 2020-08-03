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Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:07
захват отделения банка в киеве
ситуация на украине
антон геращенко
мвд украины
полтавская область
узбекистан
киев
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват отделения банка в киеве, ситуация на украине, антон геращенко, мвд украины, полтавская область, узбекистан, киев, в мире

Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве

14:41 03.08.2020 (обновлено: 19:07 03.08.2020)
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© Фото : аккаунт Антона Геращенко в FacebookЧеловек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Человек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре Леонардо в Киеве
© Фото : аккаунт Антона Геращенко в Facebook
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал в Facebook фотографию мужчины, подозреваемого в захвате отделения банка в киевском бизнес-центре.

"Судя по его социальным сетям — это психически неуравновешенный человек", — написал Геращенко, напомнив, что угрожающий взорвать бомбу в отделении банка является, по предварительным данным, гражданином Узбекистана.

Задержание мужчины, угрожавшего взорвать заложников в бизнес-центре в Киеве
Вчера, 19:06
Задержание террориста, захватившего банк в Киеве
Он пояснил, что до сих пор не известно, насколько серьезны мотивы мужчины. Поэтому выбрали стратегию переговоров.
Ранее стало известно, что в полицию обратилась представительница АО "Универсал банк". По ее словам, зашедший в отделение банка мужчина заявил о том, что в его рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули отделение, а руководительница осталась там по собственному желанию.
С мужчиной начали переговоры. Он, согласно сообщению телеканала NewsOne, требует выхода в прямой эфир.
Кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве
Вчера, 14:11
Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре
Ранее в конце июля мужчина захват автобус с 13 пассажирами в центре Луцка. У него были взрывчатка и оружие. Заложников освободили спустя более десяти часов, пострадавших нет.
В итоге его арестовали. Также в Полтавской области спустя несколько дней мужчина взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, так как его попытались задержать за угон машины.
Позднее он отпустил заложника и сбежал. 1 августа стало известно, что его нашли и ликвидировали.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
1 августа, 16:47
Нельзя было делать. Ликвидацию полтавского захватчика осудили в ГБР
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Захват отделения банка в КиевеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныПолтавская областьУзбекистанКиевВ мире
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