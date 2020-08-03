Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала

"Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" подготовить совместно с правительством Иркутской области, научными, общественными экологическими организациями и представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", - говорится в поручении главы государства.

Путин в конце июля подписал закон, упрощающий процедуры для строительства объектов РЖД для реализации стратегии пространственного развития РФ, в том числе предусматривается возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения. Норма закона предусматривает, что в случае, если для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, потребуется предоставление в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части, решение об их предоставлении принимается уполномоченным федеральным органом власти в течение 10 дней.