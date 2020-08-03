Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству Иркутской области до 31 августа представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей.
Соответствующее поручение дано по итогам состоявшегося 30 июля совещания об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, текст опубликован на сайте Кремля.
"Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" подготовить совместно с правительством Иркутской области, научными, общественными экологическими организациями и представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", - говорится в поручении главы государства.
Соответствующий доклад нужно представить до 31 августа, далее - раз в полгода. Ответственными назначены глава РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Ранее Кобзев обратился к президенту с просьбой дать поручение о дополнительном рассмотрении норм строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в районе Байкала.
Путин в конце июля подписал закон, упрощающий процедуры для строительства объектов РЖД для реализации стратегии пространственного развития РФ, в том числе предусматривается возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения. Норма закона предусматривает, что в случае, если для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, потребуется предоставление в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части, решение об их предоставлении принимается уполномоченным федеральным органом власти в течение 10 дней.
23 июля, 12:42В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом