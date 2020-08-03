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Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала
Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству Иркутской области до 31 августа представить предложения о дополнительных мерах, направленных на... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:19
игорь кобзев
олег белозеров
байкал
ржд
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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игорь кобзев, олег белозеров, байкал, ржд, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Путин поручил разработать дополнительные меры по охране Байкала

14:19 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству Иркутской области до 31 августа представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей.
Соответствующее поручение дано по итогам состоявшегося 30 июля совещания об экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, текст опубликован на сайте Кремля.
"Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" подготовить совместно с правительством Иркутской области, научными, общественными экологическими организациями и представить предложения о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей", - говорится в поручении главы государства.
Соответствующий доклад нужно представить до 31 августа, далее - раз в полгода. Ответственными назначены глава РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
31 июля, 14:04
Комитеты Госдумы проследят за ситуацией с железными дорогами у Байкала
Ранее Кобзев обратился к президенту с просьбой дать поручение о дополнительном рассмотрении норм строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в районе Байкала.
Путин в конце июля подписал закон, упрощающий процедуры для строительства объектов РЖД для реализации стратегии пространственного развития РФ, в том числе предусматривается возможность корректировки границ особо охраняемых природных территорий регионального либо местного значения. Норма закона предусматривает, что в случае, если для строительства, реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, потребуется предоставление в пользование находящихся в федеральной собственности водного объекта или его части, решение об их предоставлении принимается уполномоченным федеральным органом власти в течение 10 дней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
23 июля, 12:42
В Кремле назвали защиту Байкала незыблемым приоритетом
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Игорь КобзевОлег БелозеровБайкалРЖДВладимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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