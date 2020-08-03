Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575303040.html
Назван годовой доход главы Крыма
Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год составил 4,3 миллиона рублей, а его жены — 14,7 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:50
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_e54b5133f801305d466d8e98970bcd75.jpg
https://ria.ru/20200731/1575221194.html
Почему-то всегда у супругов чиновников доход больше
69
Потому что все бизнес оформленно жене и детям типа чиновники честно работают и живут на зарплату если что у них ничего нету все чисто
58
21
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_e54b5133f801305d466d8e98970bcd75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7ffd50a39399096603542a8d44f58617.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_893:0:2941:2048_1400x0_80_0_0_a2e0bafaa2df007c3f213a02c932ca88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, политика

Назван годовой доход главы Крыма

13:49 03.08.2020 (обновлено: 18:50 03.08.2020)
40692
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год составил 4,3 миллиона рублей, а его жены — 14,7 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах, опубликованной на портале правительства республики.
В 2018 году Аксенов задекларировал 2,92 миллиона рублей, а его жена 12,98 миллиона.
Согласно декларации за 2019 год, годовой доход Аксенова составил 4,33 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом. Транспортных средств в наличии нет.
Доход супруги главы Крыма за прошлый год составил 14,66 миллиона рублей. В собственности у нее числятся три квартиры, 11 нежилых помещений, автомобиль, а в пользовании — два земельных участка и жилой дом.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
31 июля, 14:56
Доход губернатора Ямала уменьшился вдвое за год
33518520139
Обсудить 21
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
Популярные комментарии
Почему-то всегда у супругов чиновников доход больше
3 августа, 14:07
Natalia Bikowa
53150001
Потому что все бизнес оформленно жене и детям типа чиновники честно работают и живут на зарплату если что у них ничего нету все чисто
3 августа, 14:26
Ж Жахонгир Мавлонов
5140003
Рекомендуем
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Актриса Кристина Асмус
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Музыкант Сергей Шнуров
Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Благотворительный фестиваль АртБодрость 2.0 пройдет в Москве
В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток-2
"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния