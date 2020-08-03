https://ria.ru/20200803/1575303040.html
Назван годовой доход главы Крыма
Доход главы Крыма Сергея Аксенова за прошлый год составил 4,3 миллиона рублей, а его жены — 14,7 миллиона рублей, говорится в декларации о доходах,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:49
2020-08-03T18:50
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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https://ria.ru/20200731/1575221194.html
Natalia Bikowa
Почему-то всегда у супругов чиновников доход больше
69
Жахонгир Мавлонов
Потому что все бизнес оформленно жене и детям типа чиновники честно работают и живут на зарплату если что у них ничего нету все чисто
58
21
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155283/80/1552838014_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_e54b5133f801305d466d8e98970bcd75.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, политика