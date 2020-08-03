Назван годовой доход главы Крыма

Согласно декларации за 2019 год, годовой доход Аксенова составил 4,33 миллиона рублей. В его пользовании значится один земельный участок и один жилой дом. Транспортных средств в наличии нет.

Доход супруги главы Крыма за прошлый год составил 14,66 миллиона рублей. В собственности у нее числятся три квартиры, 11 нежилых помещений, автомобиль, а в пользовании — два земельных участка и жилой дом.