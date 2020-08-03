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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:33
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

13:30 03.08.2020 (обновлено: 14:33 03.08.2020)
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, более 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 47 511 новых случаев заражения коронавирусом и 413 летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 58 406 и 1 133 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 667 957 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 18 миллионов заразившихся и более 689 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,7 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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