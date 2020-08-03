https://ria.ru/20200803/1575301390.html
Адвокат рассказала об ответах жены Картрайта на вопросы о его любовнице
Адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко), не может подтвердить сообщения о том, что покойный собирался уйти к... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:29
2020-08-03T18:15
марина кохал
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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марина кохал, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве мужа Энди Картрайта
(Александра Юшко), не может подтвердить сообщения о том, что покойный собирался уйти к любовнице.
"В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же самые вопросы — есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала", — рассказала РБК
Ирина Скурту.
По ее словам, Кохал рассказала только о том, что у мужа были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Ранее некоторые СМИ написали, что рэпер собирался развестись с женой и уйти к любовнице и что в ближайшее время девушку допросят.
Расчлененное тело Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.
Супруга рэпера заявила, что он скончался из-за передозировки наркотиков, а она сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже. По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления.