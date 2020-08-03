Адвокат рассказала об ответах жены Картрайта на вопросы о его любовнице

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве мужа Адвокат Марины Кохал, подозреваемой в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко), не может подтвердить сообщения о том, что покойный собирался уйти к любовнице.

"В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же самые вопросы — есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала", — рассказала РБК Ирина Скурту.

По ее словам, Кохал рассказала только о том, что у мужа были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Ранее некоторые СМИ написали, что рэпер собирался развестись с женой и уйти к любовнице и что в ближайшее время девушку допросят.

Расчлененное тело Картрайта обнаружили 29 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.