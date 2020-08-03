Эксперт: коронавирус изменил представление о биологическом оружии

"Раньше считалось, что биологическое оружие – это только особо смертоносные инфекции, которые убивают мгновенно, но после пандемии COVID-19 подходы к нему могут быть изменены. Вероятно, появится вирус, похожий на коронавирусную инфекцию, который не имеет такую высокую смертность, но будет гарантированно поражать личный состав очень быстро и в большом количестве и постепенно выводить из строя", - заявил Гергоков.