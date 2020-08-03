Эксперт: коронавирус изменил представление о биологическом оружии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. COVID-19 может стать прототипом нового типа биологического оружия, к его появлению нужно готовиться, заявил РИА Новости полковник медицинской службы в отставке кандидат медицинских наук Борис Гергоков, комментируя слова главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля о репетиции биологической войны.
Ранее доктор Рошаль заявил Forbes, что оценивает ситуацию с пандемией коронавируса как репетицию биологической войны. Он не утверждает, что COVID-19 создан человеком, но отмечает, что "сценарий должен быть один — пересмотр готовности государств к возможной бактериологической войне и подобным эпидемиям".
"Раньше считалось, что биологическое оружие – это только особо смертоносные инфекции, которые убивают мгновенно, но после пандемии COVID-19 подходы к нему могут быть изменены. Вероятно, появится вирус, похожий на коронавирусную инфекцию, который не имеет такую высокую смертность, но будет гарантированно поражать личный состав очень быстро и в большом количестве и постепенно выводить из строя", - заявил Гергоков.
Он отметил, что к появлению такого вида вируса нужно быть готовым. "Ведь мы готовимся к ядерной войне, у нас есть средства защиты, военные изучают, отрабатывают действия, в условиях применяя оружия массового поражения, куда, кстати, входит биологическое оружия", - пояснил собеседник.
"На сегодняшний день Россия оказалась готова бороться с этой инфекцией лучше большинства стран, у нас смогли быстро мобилизоваться, построили места, где можно лечить подобных больных. Есть тактика лечения, определенные лекарства. Быстро создается вакцина", - добавил военный врач.