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Препарат "Спинраза" могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат "Спинраза" (нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:58
спинальная мышечная атрофия (сма)
россия
елена максимкина
здоровье - общество
михаил мишустин
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РИА Новости
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спинальная мышечная атрофия (сма), россия, елена максимкина, здоровье - общество, михаил мишустин

Препарат "Спинраза" могут включить в перечень жизненно важных лекарств

13:06 03.08.2020 (обновлено: 18:58 03.08.2020)
5031
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат "Спинраза" (нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год.
"Большинство за, решение принято", — сказала на заседании комиссии директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина.
Укол
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Она уточнила, что мнение комиссии — это только рекомендация, окончательное решение примет правительство.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова поприветствовала этот шаг. Она отметила, что он скажется на цене лекарства.
"Компания-производитель <...> приняла решение зафиксировать расчетный курс валют на уровне среднего за 2019 год, таким образом снизив стоимость препарата почти на 500 тысяч рублей за одну упаковку. В итоге предложенная производителем цена на препарат почти на 25 процентов ниже текущей средней цены", — сказала она.
Кроме того, отметила Кузнецова, российские субъекты получат дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение детей со спинальной мышечной атрофией. Также исчезнут формальные основания для отказа в выдаче "Спинразы".
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При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, человек может перестать двигаться и даже дышать. Единственное зарегистрированное в России лекарство для таких больных — "Спинраза". Препарат необходимо принимать на протяжении всей жизни в качестве терапии.
Ранее Кузнецова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарством детей со спинальной мышечной атрофией из федерального бюджета.
В Минпромторге сообщали, что специалисты работают над отечественным аналогом "Спинразы". По предварительным данным, препарат может появиться на рынке в 2026 году. Главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев отмечал, что после регистрации еще двух препаратов цена на лекарство от спинальной мышечной атрофии может снизиться в два раза.
Здание Министерства здравоохранения РФ
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Спинальная мышечная атрофия (СМА)РоссияЕлена МаксимкинаЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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