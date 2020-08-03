Препарат "Спинраза" могут включить в перечень жизненно важных лекарств

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комиссия Комиссия Минздрава рекомендовала включить препарат "Спинраза" (нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год.

"Большинство за, решение принято", — сказала на заседании комиссии директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина

Она уточнила, что мнение комиссии — это только рекомендация, окончательное решение примет правительство.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова поприветствовала этот шаг. Она отметила, что он скажется на цене лекарства.

"Компания-производитель <...> приняла решение зафиксировать расчетный курс валют на уровне среднего за 2019 год, таким образом снизив стоимость препарата почти на 500 тысяч рублей за одну упаковку. В итоге предложенная производителем цена на препарат почти на 25 процентов ниже текущей средней цены", — сказала она.

Кроме того, отметила Кузнецова, российские субъекты получат дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение детей со спинальной мышечной атрофией. Также исчезнут формальные основания для отказа в выдаче "Спинразы".

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, человек может перестать двигаться и даже дышать. Единственное зарегистрированное в России лекарство для таких больных — "Спинраза". Препарат необходимо принимать на протяжении всей жизни в качестве терапии.

Ранее Кузнецова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечить лекарством детей со спинальной мышечной атрофией из федерального бюджета.