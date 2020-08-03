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Кравчук заявил о подготовке предложений по системе управления Донбассом
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готовит предложения по "особенной системе управления"... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T21:03
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
в мире
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https://ria.ru/20200731/1575195864.html
ой, ли..Пан Кравчук, не старайся перехитрить русских ибо ваша укро натура здесь хорошо известна. Минск-2 в полном объеме и точка. Вы ни как не поймете, что Россия не отдаст вам эти республики. И все же как бы ни кричали местные либералы и всепропальщики, а Путин не спеша давит хохлов "русским паровым катком".
14
Ему 86 лет. Какик от него могут быть предложения? Его назначили для галочки и чтобы слова мог произносить какие нибудь, для видимости.
10
8
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147517/14/1475171445_0:0:2861:1609_1400x0_80_0_0_7b44f98835aec02138f665f75820edc9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, в мире

Кравчук заявил о подготовке предложений по системе управления Донбассом

12:54 03.08.2020 (обновлено: 21:03 03.08.2020)
1058
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готовит предложения по "особенной системе управления" Донбассом, предполагающие расширение экономических и социальных свобод в регионе.
Кравчук в четверг возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он заявил, что не поддерживает предоставление особого статуса региону, речь может идти только об "особенной системе управления", что, по его словам, предполагает не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины.
Леонид Кравчук
31 июля, 14:45
Кравчук назвал условия проведения выборов в Донбассе
"Экономических и социальных (свобод – ред.)", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Вести", отвечая на вопрос, о каких свободах идет речь – экономических или политических.
Экс-президент Украины добавил, что о расширении политических прав и свобод в регионе речь не идет.
Он отметил, что разрабатывает предложения "особенной системы управления" Донбассом, которая будет предполагать больше экономических возможностей, инвестиций. "Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это — переход к конкретике от общих разговоров", - сказал Кравчук.
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
1 августа, 20:57
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
В минувший понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
31 июля, 06:29
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
14000432
Обсудить 8
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВ мире
Популярные комментарии
ой, ли..Пан Кравчук, не старайся перехитрить русских ибо ваша укро натура здесь хорошо известна. Минск-2 в полном объеме и точка. Вы ни как не поймете, что Россия не отдаст вам эти республики. И все же как бы ни кричали местные либералы и всепропальщики, а Путин не спеша давит хохлов "русским паровым катком".
3 августа, 13:12
Иван Фадеев
1400000
Ему 86 лет. Какик от него могут быть предложения? Его назначили для галочки и чтобы слова мог произносить какие нибудь, для видимости.
3 августа, 13:11
ИИгорь
1000000
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