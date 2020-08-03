Кравчук заявил о подготовке предложений по системе управления Донбассом

"Экономических и социальных (свобод – ред.)", - сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Вести", отвечая на вопрос, о каких свободах идет речь – экономических или политических.

Экс-президент Украины добавил, что о расширении политических прав и свобод в регионе речь не идет.

Он отметил, что разрабатывает предложения "особенной системы управления" Донбассом, которая будет предполагать больше экономических возможностей, инвестиций. "Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это — переход к конкретике от общих разговоров", - сказал Кравчук.