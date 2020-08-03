Рособрнадзор отверг опасения о нехватке техники для ЕГЭ по информатике

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.
Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.
На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.
Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.
ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.
В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.
Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.
За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.
Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.
На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.