Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575298337.html
Рособрнадзор отверг опасения о нехватке техники для ЕГЭ по информатике
Основной этап подготовки школ к проведению Единого госэкзамена по информатике на компьютерах прошел, опасений, что техники не хватит, нет, заявил врио главы... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:41
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573845725_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_fde232ff30ccd4d2ae6cb39a2de01bf7.jpg
https://ria.ru/20200803/1575297074.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573845725_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_fde232ff30ccd4d2ae6cb39a2de01bf7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573845725_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_9ff48926291afbe5c9331c7fc4a87113.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573845725_470:0:2518:2048_1400x0_80_0_0_bdf6b60d59a4b381ebb73263bf4e961b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор отверг опасения о нехватке техники для ЕГЭ по информатике

12:41 03.08.2020
357
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСистема видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Основной этап подготовки школ к проведению Единого госэкзамена по информатике на компьютерах прошел, опасений, что техники не хватит, нет, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он отметил, что Рособрнадзор был готов к переходу на новую технологию еще четыре года назад, но были опасения, что не все регионы смогут справится.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

Ученики школы №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

Ученица школы №2030 сдает личные вещи перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Досмотр на входе в школу №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

Школьники перед началом единого государственного экзамена
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

Школьница ищет свою фамилию в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Преподаватель и школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирск
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Мы считаем, что мы основной этап подготовки прошли. Конечно, у нас еще будет в течение следующего года несколько апробаций, пробников, репетиций. Мы будем очень серьезно мониторить ситуацию везде ли отчеты, которые нам пишут соответствуют действительности", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам основного периода экзаменационной кампании 2020 года и сдаче ЕГЭ в дополнительный период.
Музаев добавил, что экзамен предполагается, как и устную часть экзамена по иностранному языку, проводить не в один день.
"Опасений по поводу того, что техники у нас не хватает, у нас нет", - заявил он.
Учитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
Вчера, 12:21
Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
100002
Обсудить 0
Анзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Теплоход проекта 92-016 Александр Суворов
Круиз по Волге отменили из-за обнаружения COVID-19 у экипажа теплохода
Место обрушения мостовых кранов на предприятии в Набережных Челнах
В Татарстане упали два мостовых крана
Российские рубли
Минтруд назвал сумму выплат соцработникам за время пандемии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Свердловской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей
Учитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о подготовке предложений по системе управления Донбассом
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Мужчина угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку
Благотворительный фестиваль АртБодрость 2.0 пройдет в Москве
В Измайловском парке перевернулась кабинка колеса обозрения
Кадр из фильма Цой
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Урок иностранного языка в школе
Рособрнадзор поддержал отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Выдача новых автомобильных номеров серии 799
Источник заявил, что данные водителей не могли утечь от МВД
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния