Рособрнадзор отверг опасения о нехватке техники для ЕГЭ по информатике

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Основной этап подготовки школ к проведению Анзор Музаев. Основной этап подготовки школ к проведению Единого госэкзамена по информатике на компьютерах прошел, опасений, что техники не хватит, нет, заявил врио главы Рособрнадзора

Он отметил, что Рособрнадзор был готов к переходу на новую технологию еще четыре года назад, но были опасения, что не все регионы смогут справится.

"Мы считаем, что мы основной этап подготовки прошли. Конечно, у нас еще будет в течение следующего года несколько апробаций, пробников, репетиций. Мы будем очень серьезно мониторить ситуацию везде ли отчеты, которые нам пишут соответствуют действительности", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам основного периода экзаменационной кампании 2020 года и сдаче ЕГЭ в дополнительный период.

Музаев добавил, что экзамен предполагается, как и устную часть экзамена по иностранному языку, проводить не в один день.