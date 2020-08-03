https://ria.ru/20200803/1575297074.html
Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева, решившая сдать ЕГЭ в качестве эксперимента, набрала 100 баллов. Об этом сообщает портал NGS24.ru. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:21
2020-08-03T15:48
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сн_образование
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единый государственный экзамен (егэ)
красноярск
общество
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https://sn.ria.ru/20200803/1575295499.html
Make Yellowstone Great Again
3,5 часа экзамен? Разработчик заданий - НКВД что ли?
78
o-timokhin
Класс!!! А вам слабо?
51
8
россия
красноярск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), красноярск, общество