Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии

Педагог сдавала экзамен по своему предмету 16 июля. За три с половиной часа она сделала все задания, но перепроверить ответы уже не успела.

По ее словам, в тесте было много заданий, которые она видела впервые. Среди них были сложные уравнения, которых нет в учебниках, однако для решения достаточно базовых знаний и умения применить их в нестандартной ситуации, пояснила Юмашева.