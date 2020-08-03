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Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева, решившая сдать ЕГЭ в качестве эксперимента, набрала 100 баллов. Об этом сообщает портал NGS24.ru. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), красноярск, общество

Стали известны результаты ЕГЭ удивившейся заданиям учительницы химии

12:21 03.08.2020 (обновлено: 15:48 03.08.2020)
79190
© Фото : аккаунт Ольги Юмашевой во ВКонтактеУчитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
Учитель химии из школы № 32 Красноярска Ольга Юмашева
© Фото : аккаунт Ольги Юмашевой во ВКонтакте
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева, решившая сдать ЕГЭ в качестве эксперимента, набрала 100 баллов. Об этом сообщает портал NGS24.ru.
Педагог сдавала экзамен по своему предмету 16 июля. За три с половиной часа она сделала все задания, но перепроверить ответы уже не успела.
По ее словам, в тесте было много заданий, которые она видела впервые. Среди них были сложные уравнения, которых нет в учебниках, однако для решения достаточно базовых знаний и умения применить их в нестандартной ситуации, пояснила Юмашева.
Свой опыт учительница собирается применить для дальнейшей подготовки учеников к ЕГЭ.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)КрасноярскОбщество
Популярные комментарии
3,5 часа экзамен? Разработчик заданий - НКВД что ли?
3 августа, 14:01
MYMake Yellowstone Great Again
392400015
Класс!!! А вам слабо?
3 августа, 12:51
oo-timokhin
4440012
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