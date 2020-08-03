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Рособрнадзор поддержал отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Рособрнадзор поддерживает решение Минпросвещения отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, поскольку уровень преподавания языков в школах сильно... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:52
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Рособрнадзор поддержал отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

12:20 03.08.2020 (обновлено: 12:52 03.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок иностранного языка в школе
Урок иностранного языка в школе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Урок иностранного языка в школе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает решение Минпросвещения отказаться от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, поскольку уровень преподавания языков в школах сильно разнится, заявил врио главы Рособрнадзор Анзор Музаев.
Ранее министерство опубликовало проект приказа, согласно которому обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из ФГОС среднего образования. Затем пресс-служба ведомства сообщила, что Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
30 июля, 13:18Сказано в эфире
Почему не нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку? Мнение главы НРКМинпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, вопрос широко дискутировался в обществе и экспертном сообществе. В эфире радио Sputnik своей точкой зрения по поводу поделилась председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец.
"Абсолютно верное, по нашему мнению, решение принято... Лучше проводить всероссийские проверочные работы, контрольные на рубеже 9 и 11 класса по иностранным языкам, проводить их на высоком и объективном уровне", - заявил Музаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам основного периода экзаменационной кампании 2020 года и сдаче ЕГЭ в дополнительный период.
Он отметил, что Федеральный институт педагогических измерений четыре года назад провел мониторинг и анализ работ по иностранному языку, который показал, что есть "большая неравность условий в школах Российской Федерации, связанная с преподаванием этого предмета".
Музаев пояснил, что если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских школах, "не говоря уже о квалифицированных преподавателях, практика применения вообще как бы нулевая".
"Даже использование этого языка для учащихся было непонятным, и это непонимание, как правило, приводит к отсутствию мотивации к изучению этого предмета. Но это не значит, что его не надо преподавать и развивать", - добавил он.
По мнению Музаева, введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку также привело бы к напряжению в тех школах, где преподается родной язык.
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