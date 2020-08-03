Ссора дачников в Ленинградской области закончилась стрельбой

"В Сосновом Бору проводится проверка по факту конфликта со стрельбой между двумя дачниками", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию обратился предприниматель, сообщивший, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед в садоводстве после ссоры. Стрелявшим оказался 62-летний инженер одного из местных предприятий. Пострадавшего направили на амбулаторное лечение, пистолет изъят.