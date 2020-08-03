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Ссора дачников в Ленинградской области закончилась стрельбой
Полиция проводит проверку после конфликта со стрельбой между двумя дачниками в городе Сосновый Бор Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:04
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинградская область, происшествия

Ссора дачников в Ленинградской области закончилась стрельбой

12:04 03.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта со стрельбой между двумя дачниками в городе Сосновый Бор Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Сосновом Бору проводится проверка по факту конфликта со стрельбой между двумя дачниками", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в полицию обратился предприниматель, сообщивший, что в него из травматического пистолета выстрелил сосед в садоводстве после ссоры. Стрелявшим оказался 62-летний инженер одного из местных предприятий. Пострадавшего направили на амбулаторное лечение, пистолет изъят.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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