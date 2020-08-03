СМИ: в парке Горького в День ВДВ пострадали двое солдат

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Двое военнослужащих, которые несли службу в Двое военнослужащих, которые несли службу в парке Горького 2 августа, обратились в больницы за помощью, сообщает Агентство городских новостей " Москва " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, к медикам Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова обратился солдат-срочник, у которого диагностировали ушибы и ссадины на лице. По его словам, он получил их от неизвестного, когда нес службу в парке Горького.

В другое медучреждение обратился еще один военнослужащий с ушибом и ссадинами коленного сустава. Он также рассказал, что получил их в парке Горького.

Накануне в Сети появилось видео, на котором несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии . Как сообщил телеканал РЕН ТВ, изначально столкновение началось между двумя мужчинами, которые отмечали День ВДВ . Одного из них задержали. Затем в конфликт ввязались еще несколько человек — кто-то из них был пьян и вел себя агрессивно.

Как сообщали СМИ, один из отмечавших праздник накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.