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СМИ: в парке Горького в День ВДВ пострадали двое солдат
Двое военнослужащих, которые несли службу в парке Горького 2 августа, обратились в больницы за помощью, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
парк культуры имени горького
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200803/1575285625.html
https://ria.ru/20200802/1575275371.html
Ну вот десатник который пошол в росгвардию "неженка", а десантники пьяный хулиган "мужик". Боже храни Россию.
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575120815_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_310f2291ce51730d8ea20c87cdbcc14c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, парк культуры имени горького, москва, происшествия

СМИ: в парке Горького в День ВДВ пострадали двое солдат

12:03 03.08.2020 (обновлено: 17:23 03.08.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВДВ
Празднование Дня ВДВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Празднование Дня ВДВ. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Двое военнослужащих, которые несли службу в парке Горького 2 августа, обратились в больницы за помощью, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Так, к медикам Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова обратился солдат-срочник, у которого диагностировали ушибы и ссадины на лице. По его словам, он получил их от неизвестного, когда нес службу в парке Горького.
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Вчера, 05:54
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
В другое медучреждение обратился еще один военнослужащий с ушибом и ссадинами коленного сустава. Он также рассказал, что получил их в парке Горького.
Накануне в Сети появилось видео, на котором несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, изначально столкновение началось между двумя мужчинами, которые отмечали День ВДВ. Одного из них задержали. Затем в конфликт ввязались еще несколько человек — кто-то из них был пьян и вел себя агрессивно.
Как сообщали СМИ, один из отмечавших праздник накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.
В пресс-службе Центрального округа Росгвардии заявили, что в парке Горького пресекли нарушение общественного порядка. Личности зачинщиков потасовки устанавливают.
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
2 августа, 16:00
"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВДень Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииПарк культуры имени ГорькогоМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот десатник который пошол в росгвардию "неженка", а десантники пьяный хулиган "мужик". Боже храни Россию.
3 августа, 13:22
AAAlex Alex
920002
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