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Полковник запаса попросил о снисходительности к празднующим десантникам
Остановить поймавших пьяный кураж десантников достаточно сложно, правоохранителям нужно искать к ним особые подходы, заявил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:24
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200803/1575285625.html
Законы в России и подходы должны быть одинаковы для всех. Но в данном случае я на стороне десантников, а не цепных псов оккупационного режима.
80
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152583/25/1525832587_0:154:3095:1894_1400x0_80_0_0_484fba87aa3ac2f1c52b6fe56184bd0c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, москва, происшествия

Полковник запаса попросил о снисходительности к празднующим десантникам

12:00 03.08.2020 (обновлено: 12:24 03.08.2020)
28956
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники празднования Дня ВДВ
Участники празднования Дня ВДВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники празднования Дня ВДВ . Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Остановить поймавших пьяный кураж десантников достаточно сложно, правоохранителям нужно искать к ним особые подходы, заявил в понедельник РИА Новости председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России полковник запаса Валерий Юрьев.
Ранее в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии. Правоохранители заявили, что пресекли нарушение общественного порядка в парке Горького в Москве.
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Вчера, 05:54
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
"Это отдельные неорганизованные группы, которые самостоятельно собираются, напиваются, ловят пьяный кураж, и ждать от них можно что угодно - именно они купаются в фонтанах, что не является традицией десантников, и участвуют в драках. Организовать их практически невозможно, они неуправляемы, - заявил Юрьев.
По его словам, в союзе десантников их осуждают, но повлиять на них невозможно. "Всякие там есть, особенно в нетрезвом состоянии у многих голова ненормально варит. В свое время командование ВДВ направляло туда офицеров штаба, чтобы поддерживать порядок, но это также не приносило результата", - сказал Юрьев.
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"Крылатая пехота". Что вы знаете о ВДВ?
2 августа, 08:00
Представитель союза десантников отметил, что в подобных случаях подчиняться офицерам они не обязаны.
"Все они уволены, многие не служили в ВДВ. Офицеры подходили, делали замечание, но это только разжигало конфликты", - добавил он.
По его мнению, тем, кто обеспечивает порядок, в том числе полиции и Росгвардии, нужно относиться к празднующим "более терпимо", и где-то "свое самолюбие спрятать в карман".
"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Новороссийске
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Алексей Майшев

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Десантник с девушкой на Красной площади в Москве
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Виталий Аньков

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Алексей Майшев

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Виталий Аньков

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

Десантник на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Виталий Аньков

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

Ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
14593343076
Обсудить 39
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Законы в России и подходы должны быть одинаковы для всех. Но в данном случае я на стороне десантников, а не цепных псов оккупационного режима.
3 августа, 12:25
Станислав Попов
43120133
А чё 3 августа такой дерзкий и храбрый?
3 августа, 12:59
Вениамин Шабалин
27410137
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