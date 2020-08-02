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"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.
2020-08-02T17:09
россия
фото
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фото, фото

"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ

16:00 02.08.2020 (обновлено: 17:09 02.08.2020)
690
День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Новороссийске
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Алексей Майшев

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Десантник с девушкой на Красной площади в Москве
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Виталий Аньков

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Алексей Майшев

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Виталий Аньков

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

Десантник на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Виталий Аньков

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

Ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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