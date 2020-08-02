"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.
Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.
На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.
В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.
На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.
В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.
На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.
По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.
По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.
Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.
На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.
Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.
На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.
История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".
История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".
В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.
На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.
В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.
На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.
В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.
На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.
В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.
На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.