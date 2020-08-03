Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200803/1575295298.html
Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков обсудят будущее культуры
Сегодня, в 21:00 (по московскому времени) на YouTube состоится эфир "Культура в новой реальности". Трансляция завершит первый международный дискуссионный форум... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:44
музыка
театр
культура
новости культуры
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
дмитрий бертман
геликон-опера
большой театр
мариинский театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_c07c376828047fcef7e38f8fdc5e5c37.jpg
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_c07c376828047fcef7e38f8fdc5e5c37.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_113:0:1024:683_1400x0_80_0_0_0f64876986ca2fc15f316a8de5d95bfc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792688_232:0:915:683_1400x0_80_0_0_5aed318f5dc53be89a4eba18cba4cd5b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, театр, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, дмитрий бертман, геликон-опера, большой театр, мариинский театр, денис мацуев

Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков обсудят будущее культуры

13:44 03.08.2020
202
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Сегодня, в 21:00 (по московскому времени) на YouTube состоится эфир "Культура в новой реальности". Трансляция завершит первый международный дискуссионный форум #ArtSpace, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки и продвижения молодых талантов Ильдара Абдразакова.
На онлайн-встрече директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и модератор встречи Юлиан Макаров обсудят, как будет выглядеть культура в новой реальности, а также расскажут о своих творческих планах и проектах.
В этом году глобальной темой форума #ArtSpace, который проходил с 25 мая, была объявлена "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?".
Форум транслировался на YouTube-канале IAFoundation. В пресс-службе уточняют, что все эфиры доступны для просмотра.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
100001
КультураМузыкаТеатрНовости культурыЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковДмитрий БертманГеликон-ОпераБольшой театрМариинский театрДенис Мацуев
Рекомендуем
Интерьер Нотр-Дам-де-Пари
В Париже началась реставрация органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари
Фильм Аватар
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из "Аватара 2"
Кадр из фильма Цой
Премьеру фильма Алексея Учителя "Цой" перенесли
Кадр из фильма Побег из Претории
"Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом возглавил прокат в выходные
Кадр из сериала Универ. Новая общага
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала "Универ"
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в торговле детьми
Покупатель у кассы в аптеке
В России увеличили выплаты на лекарства для льготников
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
СК завел дело о геноциде населения Псковской области в годы войны
Американская актриса Эми Адамс
Эми Адамс сыграет женщину, которая боится превратиться в собаку
LOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Кадр из фильма Крик
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Омске задержали мужчину, напавшего на шестилетнюю девочку
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Выставка Рокотова в ГИМ
"Не льстец, а психолог": выставка Федора Рокотова в Историческом музее
Логотип YouTube
Как полностью и навсегда защититься от бана на YouTube
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния