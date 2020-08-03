https://ria.ru/20200803/1575295298.html
Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков обсудят будущее культуры
Сегодня, в 21:00 (по московскому времени) на YouTube состоится эфир "Культура в новой реальности". Трансляция завершит первый международный дискуссионный форум... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T13:44
2020-08-03T13:44
музыка
театр
культура
новости культуры
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
дмитрий бертман
геликон-опера
большой театр
мариинский театр
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, театр, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, дмитрий бертман, геликон-опера, большой театр, мариинский театр, денис мацуев