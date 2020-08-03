Валерий Гергиев и Ильдар Абдразаков обсудят будущее культуры

На онлайн-встрече директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, оперный певец Ильдар Абдразаков, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и модератор встречи Юлиан Макаров обсудят, как будет выглядеть культура в новой реальности, а также расскажут о своих творческих планах и проектах.

Форум транслировался на YouTube-канале IAFoundation. В пресс-службе уточняют, что все эфиры доступны для просмотра.