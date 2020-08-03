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Назван годовой заработок главы Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в 2019 году заработал чуть больше 1,5 миллиона рублей, доходы его супруги за это же время составили более 4 миллионов... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:37
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
политика
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия, политика

Назван годовой заработок главы Ингушетии

11:37 03.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в 2019 году заработал чуть больше 1,5 миллиона рублей, доходы его супруги за это же время составили более 4 миллионов рублей, следует из декларации о доходах руководителя региона, опубликованной на его сайте.
Калиматов в июне 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы Ингушетии, сменив на этом посту Юнус-Бека Евкурова. В сентябре 2019 года депутаты народного собрания избрали Калиматова главой региона.
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Согласно документу, доход Калиматова за 2019 год составил 1,546 миллиона рублей. В его собственности находится квартира площадью 80,4 квадратных метра, а также машина Audi Аllroad. В безвозмездном пользовании главы Ингушетии находятся жилой дом и коттедж площадью 480 и 420 квадратных метров соответственно.
Доход супруги Калиматова в 2019 году составил 4,018 миллиона рублей. У нее в собственности находятся 1,4 тысячи квадратных метров земли, жилой дом площадью 480 квадратных метров, нежилое помещение площадью более 2 тысяч "квадратов", а также автомобиль Lexus RX-450H.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
2 августа, 16:53
Назван годовой заработок волгоградского губернатора
4102249
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Махмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияПолитика
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