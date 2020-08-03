Назван годовой заработок главы Ингушетии

Калиматов в июне 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы Ингушетии, сменив на этом посту Юнус-Бека Евкурова. В сентябре 2019 года депутаты народного собрания избрали Калиматова главой региона.

Согласно документу, доход Калиматова за 2019 год составил 1,546 миллиона рублей. В его собственности находится квартира площадью 80,4 квадратных метра, а также машина Audi Аllroad. В безвозмездном пользовании главы Ингушетии находятся жилой дом и коттедж площадью 480 и 420 квадратных метров соответственно.