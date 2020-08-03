СК показал место раскопок с останками убитых в бывшем концлагере Моглино

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с местом раскопок, где были обнаружены останки убитых в Моглинском концлагере в Псковской области.

На видео длительностью 49 секунд показаны кадры работы специалистов, исследующих место захоронения на огороженной территории.

Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы было уничтожено порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.

Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии

Концлагерь Моглино был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.