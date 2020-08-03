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СК показал место раскопок с останками убитых в бывшем концлагере Моглино
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с местом раскопок, где были обнаружены останки убитых в Моглинском концлагере в Псковской области. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:52
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без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
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псков
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Следственные действия на месте обнаружения массового захоронения в Псковской области
В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки по факту обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид). В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы.
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), псков, общество

СК показал место раскопок с останками убитых в бывшем концлагере Моглино

10:00 03.08.2020 (обновлено: 16:52 03.08.2020)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с местом раскопок, где были обнаружены останки убитых в Моглинском концлагере в Псковской области.
На видео длительностью 49 секунд показаны кадры работы специалистов, исследующих место захоронения на огороженной территории.
Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы было уничтожено порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
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Как следует из документов регионального УФСБ, с которыми ознакомилось РИА Новости, в охране концлагеря работали эстонцы. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать именно Эстонии.
Концлагерь Моглино был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и германской СД.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ПсковОбщество
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