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В России за сутки умерли 79 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 79 человек с коронавирусом, за все время - 14 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:54
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество

В России за сутки умерли 79 пациентов с коронавирусом

10:54 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 79 человек с коронавирусом, за все время - 14 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 79 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 207 человек", - говорится в сообщении.
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