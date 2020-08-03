https://ria.ru/20200803/1575292118.html
В России за сутки умерли 79 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 79 человек с коронавирусом, за все время - 14 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:54
2020-08-03T10:54
коронавирус в россии
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество