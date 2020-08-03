Замдиректора кемеровской школы наказали из-за порно на онлайн-уроке

Девочка во время онлайн занятия. Архивное фото

Девочка во время онлайн занятия

КЕМЕРОВО, 3 авг - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в школе Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в школе Кемерово , где во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик , виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали об инциденте, который произошел в кемеровской школе №44. Не уточнялось, какая конкретно платформа использовалась для проведения удаленного урока. Прокуратура по данному факту организовала проверку.

Проверкой установлено, что порно транслировалось во время онлайн-урока на платформе ZOOM в профилях школьников.

"Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет. Непринятие учреждением своевременных и достаточных мер по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, привело к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что прокурор Центрального района города Кемерово внес директору школы представление, а также опротестовал локальный акт, регламентирующий порядок использования дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

"Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", – уточняет ведомство.