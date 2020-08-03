https://ria.ru/20200803/1575291569.html
Замдиректора кемеровской школы наказали из-за порно на онлайн-уроке
Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в школе Кемерово, где во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик, виновник привлечен к... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:46
2020-08-03T11:57
коронавирус в россии
кемерово
образование - общество
происшествия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571610766_0:131:3175:1917_1400x0_80_0_0_25a57614b849f95de5bd6c265b542046.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кемерово, образование - общество, происшествия
КЕМЕРОВО, 3 авг - РИА Новости.
Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в школе Кемерово
, где во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик
, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее местные СМИ сообщали об инциденте, который произошел в кемеровской школе №44. Не уточнялось, какая конкретно платформа использовалась для проведения удаленного урока. Прокуратура по данному факту организовала проверку.
Проверкой установлено, что порно транслировалось во время онлайн-урока на платформе ZOOM в профилях школьников.
"Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет. Непринятие учреждением своевременных и достаточных мер по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, привело к нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что прокурор Центрального района города Кемерово внес директору школы представление, а также опротестовал локальный акт, регламентирующий порядок использования дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.
"Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", – уточняет ведомство.
В прокуратуре пояснили, что к ответственности привлечен замдиректора школы.