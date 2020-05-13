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2020-05-13T12:09
https://ria.ru/20200513/1571368258.html
В Кузбассе прокуратура проверит сообщение о показе порно на онлайн-уроке
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РИА Новости

В Кузбассе прокуратура проверит сообщение о показе порно на онлайн-уроке

12:08 13.05.2020 (обновлено: 12:09 13.05.2020)
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© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проверит данные, что во время онлайн-урока по истории в одной из школ включился порноролик, сообщает надзорное ведомство.
Как утверждает региональный сайт Кузбасса А42.RU, инцидент произошел в кемеровской школе №44 во время онлайн-урока. Издание не уточняет, какая конкретно платформа использовалась для проведения удаленного урока.
"В средствах массовой информации были опубликованы материалы о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик. В связи с этим прокуратурой области организована проверка, ее проведение поручено прокуратуре Центрального района города Кемерово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки оценят полноту и достаточность мер образовательной организации для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса в дистанционной форме. Кроме того, процессуальная проверка по этому факту отделом полиции "Юбилейный" Управления МВД по городу Кемерово также находится на контроле прокуратуры.
Ранее подобные случаи во время дистанционных уроков с помощью платформы Zoom были зафиксированы в Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Москве, Калуге и Саратове.
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24 апреля, 08:19
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
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МоскваЮжно-СахалинскКемеровская областьПроисшествия
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