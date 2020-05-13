В Кузбассе прокуратура проверит сообщение о показе порно на онлайн-уроке

"В средствах массовой информации были опубликованы материалы о том, что в кемеровской школе во время онлайн-урока по истории в седьмом классе включился порноролик. В связи с этим прокуратурой области организована проверка, ее проведение поручено прокуратуре Центрального района города Кемерово", - говорится в сообщении.