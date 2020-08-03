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"Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом возглавил прокат в выходные
Триллер Фрэнсиса Аннана "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли возглавил прокат в России и СНГ, собрав 5,43 миллиона рублей за выходные по... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:13
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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"Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом возглавил прокат в выходные

11:13 03.08.2020
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© Premiere Picture / Arclight Films (2020)Кадр из фильма "Побег из Претории"
Кадр из фильма Побег из Претории
© Premiere Picture / Arclight Films (2020)
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Триллер Фрэнсиса Аннана "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли возглавил прокат в России и СНГ, собрав 5,43 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
Двое борцов за справделивость Тим Дженкин (Рэдклифф) и Стивен Ли (Дэниел Уэббер) отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в "Претории". Вместе с другими узниками они планируют побег. Но сбежать из тюрьмы оказывается не так уж просто.
На втором месте – комедийный боевик Питера Сигала "Мой шпион". Он собрал за выходные в прокате 4,89 миллионов рублей.
Третью строчку заняла российская комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд". У этой ленты 2,6 миллиона рублей.
На четвертом месте – приключенческий фильм Ханно Ольдердиссена "Лесси. Возвращение домой". Сборы картины за выходные составили 1,52 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров хоррор "Отдай свою душу" (ЮАР), который заработал в российском прокате 1,26 миллионов рублей за выходные.
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