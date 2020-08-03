"Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом возглавил прокат в выходные

Двое борцов за справделивость Тим Дженкин (Рэдклифф) и Стивен Ли (Дэниел Уэббер) отбывают срок в одной из самых строгих тюрем мира – в "Претории". Вместе с другими узниками они планируют побег. Но сбежать из тюрьмы оказывается не так уж просто.