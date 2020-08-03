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В Чехии оценили ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге
Судьба памятника маршалу Коневу в Праге станет одной из тем начинающихся в ближайшее время консультаций РФ и Чехии о нормализации отношений, и необходимо... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T11:03
милош земан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
москва
чехия
прага
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Я считаю это дело чехов, хотят устанавливают, хотят сносят. У нас Маннергейму пямятные доски устанавливают т.е. прямым пособникам Гитлера. И это нормально. Ну нравится вам Конев, поставьте ему 200 памятников в России и посмотрим сколько народа знает каким фронтом он командовал, какими крупными операциями руководил. Его никто не знает, и это заслуга политики РФ, и его гениального образования.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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милош земан, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, чехия, прага, в мире

В Чехии оценили ситуацию вокруг сноса памятника Коневу в Праге

10:12 03.08.2020 (обновлено: 11:03 03.08.2020)
8830
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкМесто, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
Место, где находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 3 авг – РИА Новости. Судьба памятника маршалу Коневу в Праге станет одной из тем начинающихся в ближайшее время консультаций РФ и Чехии о нормализации отношений, и необходимо добиться, чтобы это обсуждение не напоминало дискуссию слепого с глухим, заявил в интервью РИА Новости глава международного отдела канцелярии президента республики Рудольф Йиндрак, которому правительство поручило вести консультации с чешской стороны.
"Судьба памятника маршалу Коневу, безусловно, станет темой консультаций, в соответствии с конкретной просьбой российской стороны. Знание реалий, исторических и психологических предпосылок, коллективной памяти и подобных составных частей идентичности в данном случае являются ключевыми для того, чтобы диалог на эту тему не напоминал в лучшем случае дискуссию слепого с глухим, а в худшем - отправку сообщений друг другу через СМИ", - сказал Йиндрак.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
28 июня, 18:01
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
По мнению Йиндрака, его сограждане должны учитывать, что именно для идентичности России означает Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов граждан СССР, и для которой Конев был бесспорным символом и героем. А россияне, в свою очередь, должны понимать, по словам Йиндрака, какой исторический опыт получили с 1948 года чехи. Дипломат напомнил также о могилах чехословацких легионеров Первой мировой войны на территории РФ.
"Важным является взаимное уважение к различным историческим событиям и связанным с ними травмам, открытость к компромиссу и реальности, или, если хотите, компетентности. Только если будут выполнены эти предпосылки, можно будет представить решение, приемлемое для обеих сторон", - подчеркнул Йиндрак.
Российско-чешские отношения осложнились после того, как в начале апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Захарова оценила слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
МИД РФ назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.
В том же месяце чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат ввез в Прагу яд рицин, который якобы предназначался для убийства чешских коммунальных политиков, связанных с демонтажом памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Читайте полный текст интервью >>>
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Милош ЗеманСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МоскваЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Я считаю это дело чехов, хотят устанавливают, хотят сносят. У нас Маннергейму пямятные доски устанавливают т.е. прямым пособникам Гитлера. И это нормально. Ну нравится вам Конев, поставьте ему 200 памятников в России и посмотрим сколько народа знает каким фронтом он командовал, какими крупными операциями руководил. Его никто не знает, и это заслуга политики РФ, и его гениального образования.
3 августа, 11:05
ВПВасилий Прекрасноволосый
2000110
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