Диписточник рассказал о реакции Москвы на заявления о связи с талибами

"Какие тут комментарии могут быть? Мы игнорируем такие глупости", - заявил собеседник агентства.

При этом он напомнил, что российская сторона уже неоднократно на разных уровнях опровергала сообщения СМИ о возможном "сговоре" Москвы и талибов, якобы направленном против США.