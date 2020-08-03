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Диписточник рассказал о реакции Москвы на заявления о связи с талибами
Российская сторона не комментирует заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена, что Москва "заплатит цену", если обвинения в сговоре РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:34
россия
москва
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, москва, талибан, сша, в мире

Диписточник рассказал о реакции Москвы на заявления о связи с талибами

09:56 03.08.2020 (обновлено: 10:34 03.08.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская сторона не комментирует заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О`Брайена, что Москва "заплатит цену", если обвинения в сговоре с талибами в Афганистане подтвердятся, заявил РИА Новости диписточник.
"Какие тут комментарии могут быть? Мы игнорируем такие глупости", - заявил собеседник агентства.
При этом он напомнил, что российская сторона уже неоднократно на разных уровнях опровергала сообщения СМИ о возможном "сговоре" Москвы и талибов, якобы направленном против США.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
18 июля, 21:21
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
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Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками
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