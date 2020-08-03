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Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
Сухой хвостик и хруст при сжатии не помогут точно определить, является ли арбуз зрелым и качественным, лучше постучать по нему и оценить светлое земляное пятно, РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:48
россия
роскачество
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россия, роскачество, еда, общество

Роскачество объяснило, как выбрать арбуз

08:30 03.08.2020 (обновлено: 08:48 03.08.2020)
246
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на рынке
Торговля арбузами на рынке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Торговля арбузами на рынке. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сухой хвостик и хруст при сжатии не помогут точно определить, является ли арбуз зрелым и качественным, лучше постучать по нему и оценить светлое земляное пятно, говорится в материалах Роскачества.
"Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий - недозрел", - говорится в сообщении. Сам плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки: если корка "глянцевая", то арбуз недозрел.
Фрукты и овощи на рынке
28 июля, 18:52
Названа серьезная опасность арбуза
Эксперты также предупреждают, что высохший хвостик не является стопроцентным признаком вкуса, говоря лишь о том, что арбуз созрел, и больше не берет влагу из почвы. Между тем, при длительной транспортировке может высохнуть и хвостик недозрелого плода. Арбузы ранних сортов созревают быстрее, но получают меньше солнечного света, поэтому менее сладкие и крупные хранятся от одной до двух недель, поэтому часто их собирают недозревшими, отмечается в сообщении.
О том, что арбуз собран вовремя, говорит земляное пятно - место, на котором арбуз лежал на земле: туда не поступает солнечный свет, а значит, не вырабатывается хлорофилл - пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет. "Пятно должно быть ярко-желтого цвета - чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно", - говорится в сообщении.
Фестиваль молодого вина WineFest в Балаклаве
30 июля, 03:19
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать дыни и арбузы
Спелый плод при сжатии должен издать характерный треск, но такой метод непоказателен: при надавливании арбуз хрустит всего один раз, и, вероятнее всего, это уже произошло при его транспортировке, считают эксперты. Кроме того, чем больше времени требуется на доставку с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество побитостей, рубцов и трещин.
Роскачество также напоминает, что диетологи не рекомендуют употреблять больше полутора килограммов арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества.
Лучшие рецепты лета — к Международному дню арбуза
© Depositphotos / AntonMatyukha

Известно более тысячи разновидностей арбуза. Самые необычные выращивают в Японии: с желтой и оранжевой мякотью, квадратные, в форме пирамиды. Есть и с черной кожурой — они весят не менее 11 килограммов, слаще обычных и без косточек. Такие арбузы очень дорогие, поскольку растут только на острове Хоккайдо. В 2019-м один японец приобрел черный арбуз за 750 тысяч иен (около 450 тысяч рублей).

Желтый арбуз
1 из 12

Известно более тысячи разновидностей арбуза. Самые необычные выращивают в Японии: с желтой и оранжевой мякотью, квадратные, в форме пирамиды. Есть и с черной кожурой — они весят не менее 11 килограммов, слаще обычных и без косточек. Такие арбузы очень дорогие, поскольку растут только на острове Хоккайдо. В 2019-м один японец приобрел черный арбуз за 750 тысяч иен (около 450 тысяч рублей).

© Depositphotos / AntonMatyukha
© Depositphotos / efired

В 1987-м селекционеры вывели сорт самых миниатюрных арбузов, в длину — не больше трех сантиметров. Выращивают такие в Южной Америке и Азии. Правда, по вкусу и внешнему виду мякоти они больше похожи на огурцы. Их используют в салатах и несладких закусках.

Мини арбузы
2 из 12

В 1987-м селекционеры вывели сорт самых миниатюрных арбузов, в длину — не больше трех сантиметров. Выращивают такие в Южной Америке и Азии. Правда, по вкусу и внешнему виду мякоти они больше похожи на огурцы. Их используют в салатах и несладких закусках.

© Depositphotos / efired
© Depositphotos / Dragonfly666

В 2009-м у фермера из Краснодарского края Игоря Лихосенко получился арбуз сорта "Русский размер" весом более 60 килограммов. В России он самый крупный, но мировой рекорд побить не удалось. Плод, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, вырастил американец Крис Кент. Этот гигант потянул на 159 килограммов!

Арбуз
3 из 12

В 2009-м у фермера из Краснодарского края Игоря Лихосенко получился арбуз сорта "Русский размер" весом более 60 килограммов. В России он самый крупный, но мировой рекорд побить не удалось. Плод, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, вырастил американец Крис Кент. Этот гигант потянул на 159 килограммов!

© Depositphotos / Dragonfly666
© Depositphotos / vanillaechoes

Кстати, если после тренировки выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше. В мякоти плода содержится цитруллин — аминокислота, регулирующая уровень кровяного давления. Еще из арбуза делают очень сладкий мед "нардек" (очищенный и сильно упаренный сок). На один килограмм уходит не менее 16 килограммов мякоти.

Арбузный сок
4 из 12

Кстати, если после тренировки выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше. В мякоти плода содержится цитруллин — аминокислота, регулирующая уровень кровяного давления. Еще из арбуза делают очень сладкий мед "нардек" (очищенный и сильно упаренный сок). На один килограмм уходит не менее 16 килограммов мякоти.

© Depositphotos / vanillaechoes
© Depositphotos / molka

Порадуйте домочадцев простым салатом с арбузом и фетой. Кроме этих ингредиентов, понадобится свежий шпинат, базилик, мята, рубленый миндаль, оливковое масло и сок лайма. Нарежьте фету и мякоть арбуза одинаковыми кубиками, добавьте зелень, орехи и заправьте оливковым маслом. Положите любимые специи по вкусу и сбрызните лаймовым соком. Подавайте охлажденным.

Арбузный салат
5 из 12

Порадуйте домочадцев простым салатом с арбузом и фетой. Кроме этих ингредиентов, понадобится свежий шпинат, базилик, мята, рубленый миндаль, оливковое масло и сок лайма. Нарежьте фету и мякоть арбуза одинаковыми кубиками, добавьте зелень, орехи и заправьте оливковым маслом. Положите любимые специи по вкусу и сбрызните лаймовым соком. Подавайте охлажденным.

© Depositphotos / molka
© Depositphotos / YAYImages

Поклонникам необычных вкусовых сочетаний понравится салат с арбузом и копченой куриной грудкой. Арбуз нарежьте крупными кусками, курицу и сыр — средними. Выложите на блюдо рукколу, затем мясо с арбузом. Посыпьте семечками и залейте бальзамическим соусом (не уксусом!). Сверху — козий сыр. Не перемешивайте, иначе арбуз даст сок.

Салат с куриной грудкой и арбузом
6 из 12

Поклонникам необычных вкусовых сочетаний понравится салат с арбузом и копченой куриной грудкой. Арбуз нарежьте крупными кусками, курицу и сыр — средними. Выложите на блюдо рукколу, затем мясо с арбузом. Посыпьте семечками и залейте бальзамическим соусом (не уксусом!). Сверху — козий сыр. Не перемешивайте, иначе арбуз даст сок.

© Depositphotos / YAYImages
© Depositphotos / Vitoria71

Брускетта с арбузом украсит праздничный стол. Купите поджаренный цельнозерновой хлеб, помидоры черри, творожный сыр, авокадо, сербскую брынзу, садовую сливу, вишню, листья салата. А дальше — ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и дайте волю фантазии.

Бутерброды
7 из 12

Брускетта с арбузом украсит праздничный стол. Купите поджаренный цельнозерновой хлеб, помидоры черри, творожный сыр, авокадо, сербскую брынзу, садовую сливу, вишню, листья салата. А дальше — ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и дайте волю фантазии.

© Depositphotos / Vitoria71
© Depositphotos / aamulya

Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.

Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!

Арбузная пицца с ягодами и фруктами
8 из 12

Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.

Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!

© Depositphotos / aamulya
© Depositphotos / t.tomsickova

Побалуйте себя летним смузи. Вам понадобится несколько лепестков базилика, 100 граммов мякоти арбуза, столько же малинового пюре и льда.

Очистите арбуз от косточек, поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Готово!

Не бойтесь экспериментировать, соединяя арбуз с бананом, дыней и любыми летними ягодами.

Арбузный сок
9 из 12

Побалуйте себя летним смузи. Вам понадобится несколько лепестков базилика, 100 граммов мякоти арбуза, столько же малинового пюре и льда.

Очистите арбуз от косточек, поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Готово!

Не бойтесь экспериментировать, соединяя арбуз с бананом, дыней и любыми летними ягодами.

© Depositphotos / t.tomsickova
© Depositphotos / contrse

Лимонад из арбуза отлично освежит жарким летним днем. В небольшой сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте 100 граммов сахара и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сироп остудите и поставьте в холодильник. Из двух лимонов выжмите весь сок (или используйте готовый концентрат). Смешайте с охлажденным сахарным сиропом.

Измельчите в блендере 650 граммов арбузной мякоти и добавьте 400 миллилитров холодной воды. Добейтесь однородной консистенции и влейте лимонный сок с сиропом. Подавайте в охлажденных стаканах с кубиками льда, ломтиками лайма и веточкой мяты.

Арбузный лимонад с лаймом
10 из 12

Лимонад из арбуза отлично освежит жарким летним днем. В небольшой сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте 100 граммов сахара и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сироп остудите и поставьте в холодильник. Из двух лимонов выжмите весь сок (или используйте готовый концентрат). Смешайте с охлажденным сахарным сиропом.

Измельчите в блендере 650 граммов арбузной мякоти и добавьте 400 миллилитров холодной воды. Добейтесь однородной консистенции и влейте лимонный сок с сиропом. Подавайте в охлажденных стаканах с кубиками льда, ломтиками лайма и веточкой мяты.

© Depositphotos / contrse
© Depositphotos / sarymsakov

Запланировали вечеринку? Угостите друзей замороженной арбузной "Маргаритой"! Для этого блюда понадобятся два стакана мякоти арбуза, половина столовой ложки сока лайма, один стакан текилы, треть стакана лимонного ликера, три стакана дробленого льда, одна столовая ложка сахарной пудры, половина чайной ложки соли, а также веточки мяты и кусочки арбуза для украшения.

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте в охлажденных бокалах для "Маргариты" с сахарной окаемкой.

Арбузный коктейль
11 из 12

Запланировали вечеринку? Угостите друзей замороженной арбузной "Маргаритой"! Для этого блюда понадобятся два стакана мякоти арбуза, половина столовой ложки сока лайма, один стакан текилы, треть стакана лимонного ликера, три стакана дробленого льда, одна столовая ложка сахарной пудры, половина чайной ложки соли, а также веточки мяты и кусочки арбуза для украшения.

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте в охлажденных бокалах для "Маргариты" с сахарной окаемкой.

© Depositphotos / sarymsakov
© Depositphotos / sonyakamoz

Что за лето без мороженого! В домашнем десерте не содержится никаких консервантов и посторонних примесей, а по вкусу он ничем не уступает магазинному.

Взбейте мякоть арбуза, клубничное пюре и сахарную пудру в блендере до однородной консистенции. Но не слишком долго, иначе масса получится недостаточно воздушной. При желании можно отдельно взбить и добавить жирные сливки. Поставьте в морозильную камеру и подождите, пока начнет образовываться ледяная корочка — около часа. Разложите по формам, не забыв о палочках от эскимо. Верните в морозильную камеру, через несколько часов мороженое будет готово. Очень вкусно!

Клубничное мороженое с арбузом
12 из 12

Что за лето без мороженого! В домашнем десерте не содержится никаких консервантов и посторонних примесей, а по вкусу он ничем не уступает магазинному.

Взбейте мякоть арбуза, клубничное пюре и сахарную пудру в блендере до однородной консистенции. Но не слишком долго, иначе масса получится недостаточно воздушной. При желании можно отдельно взбить и добавить жирные сливки. Поставьте в морозильную камеру и подождите, пока начнет образовываться ледяная корочка — около часа. Разложите по формам, не забыв о палочках от эскимо. Верните в морозильную камеру, через несколько часов мороженое будет готово. Очень вкусно!

© Depositphotos / sonyakamoz
1 из 12

Известно более тысячи разновидностей арбуза. Самые необычные выращивают в Японии: с желтой и оранжевой мякотью, квадратные, в форме пирамиды. Есть и с черной кожурой — они весят не менее 11 килограммов, слаще обычных и без косточек. Такие арбузы очень дорогие, поскольку растут только на острове Хоккайдо. В 2019-м один японец приобрел черный арбуз за 750 тысяч иен (около 450 тысяч рублей).

© Depositphotos / AntonMatyukha
2 из 12

В 1987-м селекционеры вывели сорт самых миниатюрных арбузов, в длину — не больше трех сантиметров. Выращивают такие в Южной Америке и Азии. Правда, по вкусу и внешнему виду мякоти они больше похожи на огурцы. Их используют в салатах и несладких закусках.

© Depositphotos / efired
3 из 12

В 2009-м у фермера из Краснодарского края Игоря Лихосенко получился арбуз сорта "Русский размер" весом более 60 килограммов. В России он самый крупный, но мировой рекорд побить не удалось. Плод, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, вырастил американец Крис Кент. Этот гигант потянул на 159 килограммов!

© Depositphotos / Dragonfly666
4 из 12

Кстати, если после тренировки выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше. В мякоти плода содержится цитруллин — аминокислота, регулирующая уровень кровяного давления. Еще из арбуза делают очень сладкий мед "нардек" (очищенный и сильно упаренный сок). На один килограмм уходит не менее 16 килограммов мякоти.

© Depositphotos / vanillaechoes
5 из 12

Порадуйте домочадцев простым салатом с арбузом и фетой. Кроме этих ингредиентов, понадобится свежий шпинат, базилик, мята, рубленый миндаль, оливковое масло и сок лайма. Нарежьте фету и мякоть арбуза одинаковыми кубиками, добавьте зелень, орехи и заправьте оливковым маслом. Положите любимые специи по вкусу и сбрызните лаймовым соком. Подавайте охлажденным.

© Depositphotos / molka
6 из 12

Поклонникам необычных вкусовых сочетаний понравится салат с арбузом и копченой куриной грудкой. Арбуз нарежьте крупными кусками, курицу и сыр — средними. Выложите на блюдо рукколу, затем мясо с арбузом. Посыпьте семечками и залейте бальзамическим соусом (не уксусом!). Сверху — козий сыр. Не перемешивайте, иначе арбуз даст сок.

© Depositphotos / YAYImages
7 из 12

Брускетта с арбузом украсит праздничный стол. Купите поджаренный цельнозерновой хлеб, помидоры черри, творожный сыр, авокадо, сербскую брынзу, садовую сливу, вишню, листья салата. А дальше — ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и дайте волю фантазии.

© Depositphotos / Vitoria71
8 из 12

Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.

Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!

© Depositphotos / aamulya
9 из 12

Побалуйте себя летним смузи. Вам понадобится несколько лепестков базилика, 100 граммов мякоти арбуза, столько же малинового пюре и льда.

Очистите арбуз от косточек, поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Готово!

Не бойтесь экспериментировать, соединяя арбуз с бананом, дыней и любыми летними ягодами.

© Depositphotos / t.tomsickova
10 из 12

Лимонад из арбуза отлично освежит жарким летним днем. В небольшой сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте 100 граммов сахара и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сироп остудите и поставьте в холодильник. Из двух лимонов выжмите весь сок (или используйте готовый концентрат). Смешайте с охлажденным сахарным сиропом.

Измельчите в блендере 650 граммов арбузной мякоти и добавьте 400 миллилитров холодной воды. Добейтесь однородной консистенции и влейте лимонный сок с сиропом. Подавайте в охлажденных стаканах с кубиками льда, ломтиками лайма и веточкой мяты.

© Depositphotos / contrse
11 из 12

Запланировали вечеринку? Угостите друзей замороженной арбузной "Маргаритой"! Для этого блюда понадобятся два стакана мякоти арбуза, половина столовой ложки сока лайма, один стакан текилы, треть стакана лимонного ликера, три стакана дробленого льда, одна столовая ложка сахарной пудры, половина чайной ложки соли, а также веточки мяты и кусочки арбуза для украшения.

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте в охлажденных бокалах для "Маргариты" с сахарной окаемкой.

© Depositphotos / sarymsakov
12 из 12

Что за лето без мороженого! В домашнем десерте не содержится никаких консервантов и посторонних примесей, а по вкусу он ничем не уступает магазинному.

Взбейте мякоть арбуза, клубничное пюре и сахарную пудру в блендере до однородной консистенции. Но не слишком долго, иначе масса получится недостаточно воздушной. При желании можно отдельно взбить и добавить жирные сливки. Поставьте в морозильную камеру и подождите, пока начнет образовываться ледяная корочка — около часа. Разложите по формам, не забыв о палочках от эскимо. Верните в морозильную камеру, через несколько часов мороженое будет готово. Очень вкусно!

© Depositphotos / sonyakamoz
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РоссияРоскачествоЕдаОбщество
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08:30Роскачество объяснило, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
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