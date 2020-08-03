Роскачество объяснило, как выбрать арбуз

Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.

Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!