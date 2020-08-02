Лучшие рецепты лета — к Международному дню арбуза

Известно более тысячи разновидностей арбуза. Самые необычные выращивают в Японии: с желтой и оранжевой мякотью, квадратные, в форме пирамиды. Есть и с черной кожурой — они весят не менее 11 килограммов, слаще обычных и без косточек. Такие арбузы очень дорогие, поскольку растут только на острове Хоккайдо. В 2019-м один японец приобрел черный арбуз за 750 тысяч иен (около 450 тысяч рублей).
Известно более тысячи разновидностей арбуза. Самые необычные выращивают в Японии: с желтой и оранжевой мякотью, квадратные, в форме пирамиды. Есть и с черной кожурой — они весят не менее 11 килограммов, слаще обычных и без косточек. Такие арбузы очень дорогие, поскольку растут только на острове Хоккайдо. В 2019-м один японец приобрел черный арбуз за 750 тысяч иен (около 450 тысяч рублей).
В 1987-м селекционеры вывели сорт самых миниатюрных арбузов, в длину — не больше трех сантиметров. Выращивают такие в Южной Америке и Азии. Правда, по вкусу и внешнему виду мякоти они больше похожи на огурцы. Их используют в салатах и несладких закусках.
В 1987-м селекционеры вывели сорт самых миниатюрных арбузов, в длину — не больше трех сантиметров. Выращивают такие в Южной Америке и Азии. Правда, по вкусу и внешнему виду мякоти они больше похожи на огурцы. Их используют в салатах и несладких закусках.
В 2009-м у фермера из Краснодарского края Игоря Лихосенко получился арбуз сорта "Русский размер" весом более 60 килограммов. В России он самый крупный, но мировой рекорд побить не удалось. Плод, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, вырастил американец Крис Кент. Этот гигант потянул на 159 килограммов!
В 2009-м у фермера из Краснодарского края Игоря Лихосенко получился арбуз сорта "Русский размер" весом более 60 килограммов. В России он самый крупный, но мировой рекорд побить не удалось. Плод, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, вырастил американец Крис Кент. Этот гигант потянул на 159 килограммов!
Кстати, если после тренировки выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше. В мякоти плода содержится цитруллин — аминокислота, регулирующая уровень кровяного давления. Еще из арбуза делают очень сладкий мед "нардек" (очищенный и сильно упаренный сок). На один килограмм уходит не менее 16 килограммов мякоти.
Кстати, если после тренировки выпить стакан арбузного сока, мышцы будут болеть меньше. В мякоти плода содержится цитруллин — аминокислота, регулирующая уровень кровяного давления. Еще из арбуза делают очень сладкий мед "нардек" (очищенный и сильно упаренный сок). На один килограмм уходит не менее 16 килограммов мякоти.
Порадуйте домочадцев простым салатом с арбузом и фетой. Кроме этих ингредиентов, понадобится свежий шпинат, базилик, мята, рубленый миндаль, оливковое масло и сок лайма. Нарежьте фету и мякоть арбуза одинаковыми кубиками, добавьте зелень, орехи и заправьте оливковым маслом. Положите любимые специи по вкусу и сбрызните лаймовым соком. Подавайте охлажденным.
Порадуйте домочадцев простым салатом с арбузом и фетой. Кроме этих ингредиентов, понадобится свежий шпинат, базилик, мята, рубленый миндаль, оливковое масло и сок лайма. Нарежьте фету и мякоть арбуза одинаковыми кубиками, добавьте зелень, орехи и заправьте оливковым маслом. Положите любимые специи по вкусу и сбрызните лаймовым соком. Подавайте охлажденным.
Поклонникам необычных вкусовых сочетаний понравится салат с арбузом и копченой куриной грудкой. Арбуз нарежьте крупными кусками, курицу и сыр — средними. Выложите на блюдо рукколу, затем мясо с арбузом. Посыпьте семечками и залейте бальзамическим соусом (не уксусом!). Сверху — козий сыр. Не перемешивайте, иначе арбуз даст сок.
Поклонникам необычных вкусовых сочетаний понравится салат с арбузом и копченой куриной грудкой. Арбуз нарежьте крупными кусками, курицу и сыр — средними. Выложите на блюдо рукколу, затем мясо с арбузом. Посыпьте семечками и залейте бальзамическим соусом (не уксусом!). Сверху — козий сыр. Не перемешивайте, иначе арбуз даст сок.
Брускетта с арбузом украсит праздничный стол. Купите поджаренный цельнозерновой хлеб, помидоры черри, творожный сыр, авокадо, сербскую брынзу, садовую сливу, вишню, листья салата. А дальше — ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и дайте волю фантазии.
Брускетта с арбузом украсит праздничный стол. Купите поджаренный цельнозерновой хлеб, помидоры черри, творожный сыр, авокадо, сербскую брынзу, садовую сливу, вишню, листья салата. А дальше — ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения и дайте волю фантазии.
Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.
Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!
Пицца из арбуза — легкий фруктовый десерт. Прост в приготовлении и совершенно безвреден для фигуры. Потребуются один толстый круглый ломтик арбуза, банан, черника, малина, обезжиренный йогурт, мед, мята и лепестки миндаля.
Смажьте арбуз греческим йогуртом, не заходя на зеленую корку. Сверху разложите кружочки банана и ягоды. Полейте медом и украсьте пиццу мятой и миндалем. Приятного аппетита!
Побалуйте себя летним смузи. Вам понадобится несколько лепестков базилика, 100 граммов мякоти арбуза, столько же малинового пюре и льда.
Очистите арбуз от косточек, поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Готово!
Не бойтесь экспериментировать, соединяя арбуз с бананом, дыней и любыми летними ягодами.
Побалуйте себя летним смузи. Вам понадобится несколько лепестков базилика, 100 граммов мякоти арбуза, столько же малинового пюре и льда.
Очистите арбуз от косточек, поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Готово!
Не бойтесь экспериментировать, соединяя арбуз с бананом, дыней и любыми летними ягодами.
Лимонад из арбуза отлично освежит жарким летним днем. В небольшой сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте 100 граммов сахара и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сироп остудите и поставьте в холодильник. Из двух лимонов выжмите весь сок (или используйте готовый концентрат). Смешайте с охлажденным сахарным сиропом.
Измельчите в блендере 650 граммов арбузной мякоти и добавьте 400 миллилитров холодной воды. Добейтесь однородной консистенции и влейте лимонный сок с сиропом. Подавайте в охлажденных стаканах с кубиками льда, ломтиками лайма и веточкой мяты.
Лимонад из арбуза отлично освежит жарким летним днем. В небольшой сотейник налейте 200 миллилитров воды, добавьте 100 граммов сахара и доведите до кипения, постоянно помешивая. Сироп остудите и поставьте в холодильник. Из двух лимонов выжмите весь сок (или используйте готовый концентрат). Смешайте с охлажденным сахарным сиропом.
Измельчите в блендере 650 граммов арбузной мякоти и добавьте 400 миллилитров холодной воды. Добейтесь однородной консистенции и влейте лимонный сок с сиропом. Подавайте в охлажденных стаканах с кубиками льда, ломтиками лайма и веточкой мяты.
Запланировали вечеринку? Угостите друзей замороженной арбузной "Маргаритой"! Для этого блюда понадобятся два стакана мякоти арбуза, половина столовой ложки сока лайма, один стакан текилы, треть стакана лимонного ликера, три стакана дробленого льда, одна столовая ложка сахарной пудры, половина чайной ложки соли, а также веточки мяты и кусочки арбуза для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте в охлажденных бокалах для "Маргариты" с сахарной окаемкой.
Запланировали вечеринку? Угостите друзей замороженной арбузной "Маргаритой"! Для этого блюда понадобятся два стакана мякоти арбуза, половина столовой ложки сока лайма, один стакан текилы, треть стакана лимонного ликера, три стакана дробленого льда, одна столовая ложка сахарной пудры, половина чайной ложки соли, а также веточки мяты и кусочки арбуза для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте в охлажденных бокалах для "Маргариты" с сахарной окаемкой.
Что за лето без мороженого! В домашнем десерте не содержится никаких консервантов и посторонних примесей, а по вкусу он ничем не уступает магазинному.
Взбейте мякоть арбуза, клубничное пюре и сахарную пудру в блендере до однородной консистенции. Но не слишком долго, иначе масса получится недостаточно воздушной. При желании можно отдельно взбить и добавить жирные сливки. Поставьте в морозильную камеру и подождите, пока начнет образовываться ледяная корочка — около часа. Разложите по формам, не забыв о палочках от эскимо. Верните в морозильную камеру, через несколько часов мороженое будет готово. Очень вкусно!
Что за лето без мороженого! В домашнем десерте не содержится никаких консервантов и посторонних примесей, а по вкусу он ничем не уступает магазинному.
Взбейте мякоть арбуза, клубничное пюре и сахарную пудру в блендере до однородной консистенции. Но не слишком долго, иначе масса получится недостаточно воздушной. При желании можно отдельно взбить и добавить жирные сливки. Поставьте в морозильную камеру и подождите, пока начнет образовываться ледяная корочка — около часа. Разложите по формам, не забыв о палочках от эскимо. Верните в морозильную камеру, через несколько часов мороженое будет готово. Очень вкусно!