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Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
Бывший военнослужащий ВДВ прокомментировал инцидент, который произошел накануне во время праздничных мероприятий в парке Горького в центре Москвы, пишет... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T05:54
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
москва
безопасность
общество
происшествия
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Синие пузатые зебры не поделили водопой.
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ты про своих ВСУшников? Очень правильно охарактеризовал, пьяные ( синие), ожиревшие от войны с народом (пузатые), скачущие без мозгов (зебры) не могут поделить русскую землю (водопой), т.к. им этого не дают ДЛНР.. И не дадут.
196
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, москва, безопасность, общество, происшествия

Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве

05:54 03.08.2020
209120
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование дня ВДВ
Празднование дня ВДВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВДВ прокомментировал инцидент, который произошел накануне во время праздничных мероприятий в парке Горького в центре Москвы, пишет "Комсомольская правда".
Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии. Телеканал РЕН ТВ передавал, что изначально столкновение началось между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ. Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших, по данным СМИ, накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.
Участник потасовки рассказал, что силовики задержали одного из десантников, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские.

"Начались стычки, но без ударов — толкались", — пояснил очевидец.

Он отметил, что первый удар был за десантниками.

"Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка", — рассказал десантник.

Собеседник подчеркнул, что в толпе десантников выделялись агрессивно настроенные.

"Я подходил к ним и пытался увести", — заключил он.

Как заявили в пресс-службе центрального округа Росгвардии, в столичном Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка. Личности зачинщиков потасовки выясняют.
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииМоскваБезопасностьОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Синие пузатые зебры не поделили водопой.
3 августа, 06:06
ЛКЛысый Кучерявый
4336113113
ты про своих ВСУшников? Очень правильно охарактеризовал, пьяные ( синие), ожиревшие от войны с народом (пузатые), скачущие без мозгов (зебры) не могут поделить русскую землю (водопой), т.к. им этого не дают ДЛНР.. И не дадут.
3 августа, 06:10
Иван Фадеев
154821031
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